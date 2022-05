Después de una década de espera, el municipio cincovillés de Biota, en Zaragoza, ha inaugurado este domingo su nueva residencia para personas mayores, con 38 plazas a las que se suman otras 30 de centro de día y estancias diurnas.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha inaugurado estas instalaciones acompañado por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, y el alcalde de Biota, Ezequiel Marco, quien ha destacado que esta infraestructura que lleva desde el año 2011 esperando su apertura va dar “vida al pueblo” y crear empleo.

En concreto, se crearán unos 25 puestos de trabajo, entre gerocultores, personal de cocina y de limpieza, terapeuta ocupacional y directora del centro. “Por desgracia, en el pueblo lo que más tenemos es gente mayor y, por lo tanto, va a ser una infraestructura muy importante para el municipio”, ha señalado el alcalde de Biota, con una población que ronda los mil habitantes.

Como ha indicado el primer edil, el 1 de junio entrará el primer residente y durante una primera fase se atenderán a quince personas del municipio, que actualmente están en sus domicilios o en otras residencias de la zona. Igualmente, las personas de otros municipios de la comarca podrán solicitar su plaza en la nueva residencia biotana.

El regidor ha destacado que fue el alcalde Víctor Orduña, quien va a dar nombre a la residencia, el que inició el proyecto en el año 2000. Las obras concluyeron en el año 2011 y, a partir de allí, las diferentes corporaciones fueron trabajando para intentar abrirla, hasta que en 2019 se decidió hacerla pública al cien por cien con un organismo autónomo.

“En la atención a las personas mayores los ayuntamientos han desempeñado siempre una atención fundamental”, ha señalado Lambán, quien ha remarcado que la residencia es “producto de la perseverancia” de dos alcaldes, el actual, “que por fin la ha abierto”, y Orduña, “que en el año 2000 tuvo el sueño de hacer una residencia de personas mayores en su pueblo”.

Lambán ha recordado que cuando él era presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza acompañó a Orduña, que era “un hombre que cuando se le metía una cosa en la cabeza, hasta que no la lograba sacar adelante, no paraba”. “Al final, aunque no la vio abierta, sí que la vio construida”, ha agregado.

El líder aragonés ha afirmado que los servicios sociales y la atención a las personas mayores en particular son “una prioridad absoluta” para su Gobierno, como demuestra el “novedoso Plan del Mayor”, que supondrá de aquí al año 2023 la inversión de 450 millones de euros. A esto se sumarán los fondos europeos para políticas sociales, dotados de 85 millones de euros, de los cuales 16 ya se han distribuido entre los municipios.