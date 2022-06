Un total de 47 familias que compraron o tienen reservadas casas en Lomas de Badaguás, construidas en su día como integrantes de un aparthotel, se han movilizado porque, según denuncian, el Ayuntamiento de Jaca no ha regularizado parte de esos inmuebles como viviendas, tal y como ellas han propuesto.

El asunto llegó en septiembre del año pasado al pleno municipal, con el fin de fijar la calificación y uso de todas las construcciones. En principio, según la Concejalía de Urbanismo de Jaca, se trataba de crear 119 viviendas (más cuatro preexistentes) y 68 apartamentos turísticos.

Pero el alcalde de la ciudad, el socialista Juan Manuel Ramón, decidió retirar este punto del orden del día «al considerar que carecía del apoyo legal necesario», según manifestó ayer. «No se trata de una obligación del ayuntamiento, sino de una potestad», declaró el regidor, que se propone que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que requiere el trámite administrativo «se realice con un amplísimo consenso, situación que no se daba entonces ni en este momento».

Una plataforma para desbloquear el problema urbanístico

Ante el bloqueo de la situación, los afectados han constituido una plataforma con el fin de que se agilice la conversión de sus inmuebles en viviendas, dado que ya llevan dos años sufriendo la paralización del expediente.

«Los informes de los técnicos municipales consultados por el ayuntamiento son favorables al cambio de uso que pedimos y además se alcanzó un acuerdo con la promotora», señaló ayer una persona que pertenece a la plataforma de perjudicados.

En la actualidad, según el informe de Urbanismo, los 189 apartamentos del recinto de Badaguás figuran inscritos en el registro de la propiedad bajo la figura de complejo hotelero y de apartamentos. Además, carecen de licencia de primera ocupación como vivienda al no estar autorizado ese uso.

Se da el caso de que algunos no alcanzan la superficie mínima de una vivienda, que el PGOU de Jaca establece en 65 metros cuadrados útiles. Para Juan Manuel Ramón se trata de un «asunto de gran importancia» que todavía no ha conseguido los apoyos necesarios. «Si no se adoptan los cambios requeridos, el complejo seguirá siendo un aparthotel, como recoge el PGOU», subrayó el regidor.

El complejo hotelero Lomas de Badaguás se construyó en la primera década de este siglo, a partir de 2003, en torno a un campo de golf. Fue promovido por Fadesa, un grupo inmobiliario que hizo quiebra en 2008. Se halla junto a la aldea de Badaguás, que llegó a estar prácticamente abandonada y que pertenece al municipio de Jaca.