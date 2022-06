Fonz es la localidad de Aragón con más edificios renacentistas por metro cuadrado y este fin de semana ha viajado 500 años atrás para regresar a su época de mayor esplendor. Así, el municipio oscense se ha convertido en una enciclopedia didáctica, mostrando su patrimonio e historia en la XV Feria del Renacimiento.

Cientos de visitantes han llenado las calles de Fonz durante la jornada de este sábado la plaza Mayor, donde se han dispuesto una veintena de puestos artesanales; también era posible asistir a las distintas recreaciones históricas que mostraban cómo era la vida en la época del siglo XVI-XVII. Esta cita se ha recuperado este 2022 tras la pandemia, y ha estado organizada por el ayuntamiento, junto a la Diputación Provincial de Huesca y la Comarca del Cinca Medio.

Medio centenar de recreacionistas de varias localidades aragonesas se han encargado de mostrar, con rigor histórico, cómo se vestía, cómo era la alimentación tras el descubrimiento de América o cómo eran las armas utilizadas por los tercios y los métodos de combate.

En esta edición, como novedad se han mostrado dos interesantes cuadros, uno en el interior de la iglesia parroquial de la Asunción, del siglo XVII, que mostraba cómo fue su construcción y las joyas que alberga, como el retablo tardo gótico de santa Ana (siglo XV), obra del taller de Pedro García de Benabarre. El segundo, sobre la vida cotidiana de una familia noble en el interior de Casa Carpi, uno de los palacetes renacentistas que jalonan la villa y que por primera vez abría sus puertas al público.

Ambas obras pictóricas, sumadas a las recreaciones de batallas, a cargo de HP Lab y Héroes Legendarios, y la cuidada decoración con blasones y banderolas en los palacios y casas solariegas han convertido las calles y plazas de Fonz en una enciclopedia interactiva sobre el Renacimiento.

La apertura e inauguración de la Feria del Renacimiento ha corrido a cargo del alcalde de Fonz, Toño Ferrer y por la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Elisa Sancho, que han estado acompañados por los concejales María Clusa y Pedro Ruvira, la diputada delegada de Cultura, Maribel de Pablo, y el presidente de la Comarca del Cinca Medio, José Ángel Solans.

La vicepresidenta de la DPH Elisa Sancho ha destacado el "regreso de la actividad" tras la pandemia "con ferias que dinamizan nuestra provincia como es el caso de Fonz, donde se promueve la economía, patrimonio, historia y costumbres. "Estamos muy contentos de volver a celebrar esta feria muy animada por todo el trabajo realizado por el Ayuntamiento y los colectivos del municipio que le dan continuidad, y la DPH seguirá apoyando este tipo de eventos que promocionan nuestro territorio".

Por su parte, el alcalde de Fonz, José Teodoro Ferrer, ha celebrado que esta feria "retoma la actividad cultural y educativa para dar a conocer nuestro patrimonio renacentista con todos los palacios que tenemos en la plaza y en nuestras calles". Asimismo, ha manifestado su intención de que con esta actividad se de a conocer el municipio a nivel regional "pero también que haya una actividad económica en la zona".

Para el presidente de la Comarca del Cinca Medio, José Ángel Solans, la Feria del Renacimiento subraya el papel de Fonz, "que es uno de los municipios más interesantes de nuestra comarca por su arquitectura palaciega y las numerosas casas nobiliarias que encontramos".

Esta celebración está incluida dentro del calendario de ferias de Aragón, que se ha retomado este año tras dos años de suspensión. Los visitantes han llegado desde varios puntos de la comunidad, también de Cataluña y hasta de Francia.

"Me he quedado sorprendido por la respuesta. No tenía dudas de que la Feria del Renacimiento siempre es un éxito de participación, pero lo de hoy nos ha desbordado. Hemos tenido muchísima gente en los talleres y se nota que la gente tiene ganas de salir, ver y conocer", ha apuntado el coordinador del evento, Darío Español.

El Ayuntamiento de Fonz va a estudiar solicitar al Gobierno de Aragón la concesión de Fiesta de Interés Turístico Regional, gracias al auge que este evento ha adquirido con el paso de los años, han indicado desde la entidad municipal.