Aragón tiene un serio problema con el déficit de sanitarios en el medio rural por plazas de que quedan desiertas. La última localidad que acaba de quedarse sin servicio médico de cercanía es Canfranc, que lleva desde la semana pasada sin un médico de Urgencias. Este atendía no solo al municipio altoaragonés, sino a otros del valle como Candanchú, Astún o Villanúa. Una situación que ha generado malestar entre los vecinos y que se ha canalizado en un decreto de Alcaldía con el que instar al Gobierno de Aragón a que revierta esta decisión. "Siento que nos vamos a quedar vacíos, el medio rural se desangra", lamenta el regidor Fernando Sánchez.

Este servicio sanitario, que recibe oficialmente el nombre de Punto Atención Continuada llevaba en marcha desde hacía 25 años, en horario de Lunes a Viernes de 17.00 a 08.00 horas y el fin de semana durante las 24 horas. "No se han cubierto las plazas y lo han cerrado. La semana pasada de lunes a jueves ya no prestó asistencia y nos han confirmado que ya no va a abrir", lamenta Sánchez, quien asegura que se ha puesto en contacto con la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, en manos del PSOE, formación a la que él también pertenece, para "hacerles ver lo importante que es para nosotros". "Más allá de las siglas soy alcalde de mi pueblo y hay que pensar que los 600 habitantes del invierno se multiplican en verano por seis. Todos ellos tendrán que ir a Jaca y eso va en contra de nosotros", afirma Sánchez que también destaca que "en invierno, con la carretera en mal estado y con nieve, la gente va verse obligada a ir a Jaca".

"Tengo a una familia joven con un niño que ella está embarazada y que me ha venido a preguntar por el hecho del cierre de las Urgencias y ya me han dicho que si esto sigue así se irán a Jaca o a Huesca", afirmó el primer edil.

Desde el Ayuntamiento canfranqués han informado de que van "a dar un tiempo prudencial para la búsqueda de soluciones", pero advierten que no renuncian "a ninguna vía en defensa de nuestro territorio y del presente y el futuro de nuestra localidad y nuestro valle".