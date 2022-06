Este jueves se ha registrado un terremoto con epicentro entre las localidades de Villel de Mesa y Mochales, en Guadalajara, y que ha llegado a notarse en la provincia de Zaragoza debido a su cercanía con el límite provincial. Según datos del Instituto Geográfico Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el temblor ha llegado a una intensidad de 4 en la Escala Ritcher.

Los municipios donde se ha sentido, de acuerdo a este organismo, se encuentran en las comarcas de Calatayud y el Alto Jalón y son Llumes, Alhama de Aragón, Ateca, Paracuellos de Jiloca, Calatayud, Campillo de Aragón, Codos e incluso Zaragoza capital, con dos puntos captados por el IGN, uno en el centro y otro en la Colonia San Lamberto, situada en las afueras. Todas las intensidades sísmicas han variado entre los niveles 2 y 3 y se ha captado a las 14.56, con una profundidad de 2 kilómetros.

En el Balneario Sicilia de Jaraba, a "unos 20 kilómetros de Villel", y aunque no figura en la lista de pueblos hasta los que ha llegado el temblor, también ha habido quién lo ha notado. No en vano, comentan, es una zona "donde ha pasado otras veces", aunque sin lamentar daños, como ha ocurrido también en esta ocasión, ya que no se han notificado incidencias.

No todos lo han notado

Susana, empleada del balneario, se encontraba en la recepción atendiendo el teléfono en torno a las tres menos cinco de la tarde, cuando ha notado movimiento pero sin darle mayor importancia. En el momento, ha pensado "que estaban corriendo en el piso de arriba" y no le ha dado mayor importancia a lo sucedido y al llegar a casa ha visto la noticia.

Ha sido un temblor breve, de unos "cinco o seis segundos" y que no todos han notado en el momento. De hecho, Montse, que también se encontraba en el balneario, se ha enterado porque una de las empleadas le ha comentado la noticia más tarde.