El Ayuntamiento de Samper de Calanda (Teruel) y varios establecimientos públicos están sufriendo desde este viernes, 1 de julio, una avería de la empresa Movistar que les impide hacer uso de internet y que 48 horas después no tienen claro cuándo se va a solucionar.

Varios propietarios de estos establecimientos públicos han explicado que es una avería que se produjo el viernes y que desde entonces, cuando han podido contactar con la compañía, lo único que les han comentado es que estaría solucionado en un plazo máximo de 72 horas.

El farmacéutico de la localidad, Javier Paño, comenta que está "harto de llamar al 1002 y al 1004 para hablar con máquinas" y al final cuando ha conseguido hablar con alguien ya saben que el número es de una farmacia "y lo único que prometen es que lo solucionarán lo más rápido posible".

El servicio público que presta Paño precisamente este fin de semana es especialmente relevante tanto para la población como para toda la Comarca del Bajo Martín porque está de guardia y por tanto es el punto de referencia al que acuden no solo los samperinos, sino las personas del resto de las localidades que precisan un medicamento.

Javier Paño recuerda los repetidos problemas que se producen con las conexiones a internet en diferentes zonas de Teruel: "parece que estamos abandonados", lamenta en clara referencia a la falta de inversiones por la poca población de este territorio.

También especialmente molesto se muestra Luis Abadía, propietario de un pequeño colmado que además es la administración local de Loterías y Apuestas del Estado.

"El viernes iba a validar una quiniela y la máquina no me dejaba, aunque al principio pensé que era un fallo de conexión luego comprobé que no tenía línea. Desde entonces no he podido validar boletos para ningún sorteo y el único contacto que he tenido es por WhatsApp en los que me insisten en que en 72 horas estará solucionado", lamenta Abadía mientras atiende a uno de los vecinos tras el mostrador, en unas fechas en las que, sobre todo los fines de semana, se produce un notable incremento de la población y por lo tanto de la facturación en su negocio.

Abadía resalta que el viernes estuvieron trabajando varios operarios hasta bien entrada la tarde del viernes pero desde que acabaron "no hemos vuelto a saber nada".

También el Ayuntamiento de Samper de Calanda sufrió los problemas de conexión, como confirma uno de sus trabajadores, pero al estar cerrado tanto el sábado como el domingo habrá que esperar al lunes para comprobar si ya está solucionado.

Incluso algunos bares que tienen contratado alguno de los programas de TDT de televisión estos dos últimos días no han podido dar este servicio a sus clientes.

Este problema sin embargo no está afectando a la cercana localidad de Híjar, que es la cabecera de comarca.