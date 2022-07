Sira Repollés, consejera de Sanidad, se ha reunido este martes con los alcaldes de Canfranc, Sallent de Gállego y Panticosa para hablar sobre la apertura inmediata de sus Puntos de Atención Continuada (PAC), que no se van a cerrar de forma definitiva pero para los que hace falta encontrar profesionales que accedan a trabajar en ellos con un suplemento retributivo (entre 75 y 120 euros adicionales por guardia realizada). A esta medida le han añadido otro incentivo los ayuntamientos de Canfranc, Sallent y Panticosa, que ofrecen vivienda gratuita durante los meses de verano.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha insistido en que el cierre de los PAC de Canfranc y Escarrilla es puntual, forzada por las circunstancias, y en ningún caso hay intención por parte del Gobierno de Aragón de suprimir ningún servicio.

En este sentido, se ha realizado una oferta para todos los facultativos y enfermeros de la comunidad para poder cubrir las guardias fuera de su centro de salud con un incremento retributivo del 20% adicional, además de posibilitar las prolongaciones de jornada; y se contactará también con los colegios de médicos y enfermería para ampliar la búsqueda de posibles candidatos, además de que los alcaldes han manifestado su disposición a facilitar alojamiento a los voluntarios.

El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, y los de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, y Panticosa, Jesús María Úriz, afectados por el cierre del PAC de Escarrilla, se han comprometido a buscar y encontrar viviendas para quienes se brinden a reabrir los PAC de Canfranc y Escarrilla.

Los PAC de Canfranc y Escarrilla, recuerdan desde la DGA, son recursos extraordinarios que prestan asistencia sanitaria de 15.00 a 8.00 horas, es decir, fuera de la jornada habitual de ambos consultorios. Dependen, respectivamente, de los centros de salud de Jaca y Biescas.

Las vacantes de médicos de atención continuada en los centros de salud de Jaca (2 plazas de MAC vacantes) y Biescas (3 vacantes) ha obligado a reorganizar la atención sanitaria de urgencias de la zona, concentrándola en estos dos municipios, donde se ubican los centros de salud de referencia. De este modo, ante la imposibilidad por la falta de profesionales de mantener los PAC de Canfranc y Escarrilla y garantizar a la vez la asistencia de toda la zona, estos PAC ya no prestan servicio desde finales de junio, explican desde Sanidad, donde aseguran que se garantiza la atención sanitaria a toda la población en los centros de Jaca y Biescas.

Los consultorios locales de ambas localidades se mantienen en su horario y frecuencia habitual. Esta medida es coyuntural. «Todos los centros de salud rurales (no consultorios) de la comunidad tienen urgencias 24 horas. Los PAC de Canfranc y Escarrilla, que son municipios dotados de consultorio y no de centro de salud, son recursos extraordinarios que no se dan, salvo excepciones, en el resto de municipios».