El municipio de Barbastro (Huesca) vivirá del 4 al 8 de septiembre sus "fiestas del reencuentro" con una programación amplia y variada, compuesta por más de medio centenar de actos, todos ellos gratuitos, con propuestas para todos los públicos en los diferentes escenarios situados en distintos puntos de la ciudad.

“Un ambicioso programa”, en palabras del teniente de alcalde Lorenzo Borruel y el concejal de Fiestas, Jesús Garcés que mantiene algunos de los cambios realizados en 2019, como el sentido de la cabalgata del pregón, que partirá del paseo del Coso y finalizará en la calle Corona de Aragón.

Entre las novedades destaca la entrega de la pañoleta ‘Mis primeras fiestas’ a los niños nacidos entre el 9 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2022 y empadronados en Barbastro. No faltan, eso sí, actos tradicionales como el Coso Blanco o la Ofrenda de flores y frutos que modifica su recorrido, además de una ambiciosa programación infantil.

Tres escenarios

La programación se articulará en torno a tres epicentros distribuidos por la ciudad. “Hemos apostado por escenarios fijos, con una programación diaria en cada escenario para que, independientemente de gustos y edades, se pueda tener una propuesta cualquier día y a cualquier hora”, explicó Garcés.

El Escenario de la Plaza San Francisco acogerá una programación dirigida al público joven. El concierto de Lágrimas de Sangre (sábado 2) abrirá el programa del recinto, que también acogerá el Espacio Interpeñas, y cuyo escenario también acogerá el Pómez Festival (sábado 3, 22 horas).

Durante la semana pasarán propuestas como una sesión doble de Danza Invisible en su 40 aniversario, un tributo a La Raíz, La Ronda de Boltaña o los incombustibles Ixo Rai! en su gira de regreso por Aragón.

El Festival de Jota con Aires Monegrinos y la Escuela de Folclore de Salvador Fierro abrirá este domingo, 28 de agosto, la programación del escenario de la Plaza Aragón, que acogerá otros cuatro conciertos: el de Manny Calavera ‘Mariachi Rock’ (sábado 3); el Roadcroon ‘Panamérica’ (lunes 5); ‘Voy a pasármelo G’, un tributo a Hombres G (martes 6); y a dos bandas, el homenaje a Joaquín Sabina a cargo de la Banda de Música Ciudad de Barbastro y Jimenos Band (miércoles 7).

El tradicional Festival Solidario de la Peña 96º, en este caso a beneficio de los niños de Ucrania, abrirá este sábado la programación del escenario de la Plaza Diputación, que durante las fiestas acogerá las ‘sesiones tardeo’ con Dj Rialto (sábado 3); We are not Dj’s (lunes 5), Señor Aliaga (martes 6) y Guateque Club Band (miércoles 7).

Para todos los públicos

Los más pequeños también tendrán actos pensados para ellos en la Plaza Julieta, la plaza del Mercado, el Paseo del Coso o el escenario exterior del recinto ferial. No faltarán, además, la salida diaria de la comparsa de cabezudos y gigantes o el concurso de dibujo.

Para los más pequeños destacan las actuaciones de Los Titiriteros de Binéfar, El Caballero de la mano del fuego o Los Hermanos Roncheti. También tendrán cantajuegos en el exterior del Recinto Ferial o una feria de juegos en el Paseo del Coso.

Por otro lado, el 8 de septiembre, a las 18 horas, tendrá lugar la tradicional corrida de toros con los diestros Sánchez Vara, Manuel Escribano e Imanol Sánchez.