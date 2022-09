El lanzamiento del cohete anunciador y la lectura del pregón han comenzado, este mediodía, las fiestas de Barbastro en honor de la Natividad de Nuestra Señora. Y, como es tradicional, el primer acto ha sido la Cabalgata del Pregón, que ha reunido a miles de personas en las calles del centro de la ciudad, las mismas donde se vivirá con intensidad los actos de los próximos cinco días.

Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se han concentrado en la plaza de la Constitución, bajo el balcón del Ayuntamiento de Barbastro, para ver cómo la mantenedora de las fiestas, la doctora e investigadora Nunilo Cremades Casasín, prendía la mecha del primer cohete festivo, el que marcaba el inicio de las fiestas del reencuentro, ante la atenta mirada del alcalde de Barbastro, Fernando Torres, y del concejal de Fiestas, Jesús Garcés, así como de las Damas Mayores e Infantiles de la ciudad.

A continuación, el pregonero, Felipe Salinas, ha leído el pregón de fiestas, cuyo autor es Luis Montes, como también ha hecho en las diferentes paradas de la Cabalgata del Pregón.

"El pregonero, montado a lomos de un borrico, ha abierto un desfile en el que han participado una treintena de carrozas, grupos de animación, peñas, rondallas, bandas de música y charangas"

Tras el lanzamiento del cohete, la fiesta se ha trasladado a las calles del centro. Miles de personas de todas las edades han presenciado el paso de la Cabalgata del Pregón, que ha seguido el recorrido recuperado en 2019, con salida en la avenida Navarra para finalizar en la calle Corona de Aragón, donde este año se ha situado la tribuna de autoridades.

El pregonero, montado a lomos de un borrico, ha abierto un desfile en el que han participado una treintena de carrozas, grupos de animación, peñas, rondallas, bandas de música y charangas, así como los gigantes y cabezudos de la Comparsa de Barbastro, en una colorida cabalgata en la que ha habido una nutrida representación de peñistas.

Tarde y noche y concierto de Ixo Rai!

La fiesta ga continuado en la calle por la tarde. A las 16.30 horas, en los alrededores de la plaza Diputación, ha tenido lugar la fiesta de las peñas con Burrumba Elektrotxaranga, formada por un grupo de jóvenes que son capaces de adaptarse a distintos estilos musicales durante su actuación.

A las 18.00 horas, los más pequeños han tenido su primera cita con una completa programación infantil festiva. En esta ocasión, el Escenario de la Plaza Julieta acogerá a los títeres 'El caballero de la mano de fuego', a cargo de la compañía Víctor Biau, en un espectáculo recomendado para todos los públicos.

Después, el Paseo del Coso ha vuelto a erigirse en el epicentro de la ciudad a las 20.00 horas, con el Coso Blanco, la tradicional batalla de flores en la que participarán las carrozas de la cabalgata acompañadas de las charangas que posteriormente recorrerán calles y plazas de la ciudad.

Y, para despedir esta primera jornada festiva en Barbastro, a las 23.30 horas, en el Escenario de la Plaza San Francisco, concierto de Ixo Rai!, en su última actuación en la provincia de Huesca en su puntual gira estival de "despedida definitiva" del mítico grupo aragonés, que no quería dejar pasar la oportunidad de despedirse a lo grande de Barbastro.

El programa del lunes

La segunda jornada festiva comenzará con el Concurso de Dibujo Infantil, organizado por la Asociación Reina Petronila de Consumidores y Usuarios en la plaza del Mercado --10.00 horas-- y seguirá con el primer recorrido festivo de la Comparsa de gigantes y cabezudos --12.30 horas-- que, acompañados por la Charanga Fund Band, saldrán del Ayuntamiento e irán por las calles Argensola, plaza Diputación, Corona de Aragón y Saint Gaudens, para volver al punto de salida por las calles Huesca, avenida del Cinca, Corona de Aragón y Argensola.

Los más pequeños podrán disfrutar en el Escenario de la Plaza Julieta --18.00 horas-- de 'El viaje mágico de Los Hermanos Ronchetti', un espectáculo de magia, teatro y humor desarrollado a través de un viaje mágico alrededor del mundo. En cada continente un efecto mágico, una sorpresa y mucha diversión. Dos hermanos, separados desde la niñez, volverán a reencontrarse después de muchos años. Los dos juntos, al volante de su coche mágico, embarcarán en un viaje alrededor del mundo.

A las 18.30 horas, nueva propuesta del Tardeo Session en el Escenario de la Plaza Diputación, en este caso con We are not dj's. Elegidos Mejor Dj Nacional en 2016, 2017 y 2018, Paco y Yoli no faltan a su cita con Barbastro ni en los festivales más importantes de España.

Los niños y el público familiar tendrán una nueva cita a las 20.00 horas en el escenario exterior del recinto ferial, el Cantajuego 'El show de Coco y Pepe', los dos reconocidos personajes que se han lanzado con su espectáculo en el que cuenta con la colaboración especial de Elena. Una propuesta para toda la familia, con las canciones más exitosas y con historias para todos los públicos.

A esa misma hora --20.00 horas--, en el Centro de Congresos, la revista 'Fue maravilloso volver. Homenaje a Lina Morgan' que ha agotado las casi 500 entradas disponibles. Un espectáculo de revista, al más puro estilo musical, que recorrerá las canciones de ayer fusionándolas con los temas más populares de la actualidad.

El segundo día de las fiestas de Barbastro en honor de la Natividad de Nuestra Señora se despide con dos conciertos. A las 23.00 horas, en el Escenario de la Plaza San Francisco tendrá lugar la 'Fiesta Molan los 90 2022 World Tour', una máquina del tiempo que nos devuelve los recuerdos de esa década con la actuación en directo de artistas como Marian Dacal$Eva Marti, Sensity World, Dream Team Reload y Xavi Un Session.

Y a las 23.30 horas, en el Escenario de la Plaza Aragón, concierto de Roadcroon 'Panamérica', un recorrido por las melodías de la música americana más internacional que han conquistado al mundo, con una cuidada selección y arreglo de piezas de Frank Sinatra, Otis Redding, Duke Ellinton y otros grandes de la canción.

El programa de actos de las fiestas de Barbastro en honor de la Natividad de Nuestra Señora puede consultarse en la página web municipal, www.barbastro.org, en los perfiles municipales de redes sociales o descargarse la AppBarbastro.