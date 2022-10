Aunque todavía falta tiempo para la llegada de trabajadores temporeros al Bajo Cinca, Fraga se prepara ya para poder proporcionarles alojamiento. Ayer por la mañana se inició el transporte y colocación de las primeras viviendas que servirán también para cualquier persona en riesgo de exclusión y que funcionarán durante todo el año. Están ubicadas en un recinto de la calle Clara Campoamor y será inaugurado por la Reina Sofía.

Durante esta semana se acabarán de instalar todos los módulos, dejándolos listos para la conexión de servicios y adecuación al código técnico de edificación. En total serán cinco bungalows, cuatro dedicados a dormitorio y aseo y un quinto que realizará las funciones de comedor. Más adelante también está previsto colocar un módulo de lavandería para ofrecer todos los servicios básicos y necesarios a los usuarios de estas viviendas. El terreno se ha adecuado y nivelado, creando una plataforma para la instalación de los alojamientos. Además, el espacio cuenta con un mirador, área exterior y zonas arboladas.

La directora de Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón, Amparo Tierz, explicó como realizarán la gestión y recepción de usuarios en este espacio. El apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Fraga «ha sido imprescindible» para poner en marcha el proyecto y, además, los alojamientos contarán con los servicios sociales de la comarca para atender a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión habitacional, no solo en temporada de verano, sino durante todo el año.

Juan Luís Doncel, representante de la Fundación Reina Sofía, indicó por su parte que se trata de un proyecto «único y pionero en Aragón y España» y que se espera contar con la presencia de la reina emérita Doña Sofía para la inauguración.

Por su parte, el alcalde de Fraga, Santiago Burgos se mostró satisfecho por seguir dando pasos para mejorar una situación que arrastra el municipio y todo el Bajo Cinca desde hace décadas con respecto al alojamiento de los temporeros. Tal y como indicó el primer edil, «esta es una cuestión social y también urbanística, ya que permitirá minimizar la presencia de infraviviendas que hacinan a trabajadores agrícolas en época veraniega».

En referencia a la presencia de doña Sofía, se indicó ayer que no hay una fecha definida, pero si la agenda de la reina lo permite, se espera poder hacer la inauguración oficial del recinto entre noviembre y primeros de diciembre.

Una vez instaladas las viviendas, finalizada la mejora del terreno y la adecuación técnica de los módulos, se adecuará el interior equipando los bungalows con camas, ropa de hogar y todo el material de aseo necesario para que el alojamiento sea confortable. Esta parte correrá a cargo de Cáritas, pero ya hay varias empresas que han expresado su intención de colaborar con el proyecto. Está previsto que cada vivienda pueda acoger a seis usuarios.

Denuncia sindical

El pasado mes de agosto, UGT denunció la situación de carencia de alojamientos en alquiler para los trabajadores de temporada que desarrollan su labor en las comarcas del Pirineo y ha reclamado de las administraciones públicas «soluciones» dirigidas a crear un parque de viviendas sociales para este colectivo.

El sindicato detectó a personas que rechazan empleos en el Pirineo aragonés debido a que o no encuentran alojamiento o los apartamentos disponibles están destinados al turismo de temporada y no son asequibles para sueldos que no superan los 1.200 euros.

Como ejemplo, el sindicato destacó que en el valle de Tena hay trabajadores que se desplazan a Sabiñánigo, a unos 30 kilómetros de distancia, en busca de alojamientos más asequibles, ya que en poblaciones como Panticosa se llegan a pedir 800 euros de alquiler al mes por apartamentos de 50 metros cuadrados.