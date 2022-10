En el Ayuntamiento de Monzón no han recibido noticia alguna sobre el futuro instituto de la localidad. En el pleno celebrado el pasado mes de julio se acordó poner a disposición del Gobierno de Aragón los terrenos necesarios para la construcción de un nuevo instituto público de Educación Secundaria en la ciudad. Sin embargo, casi tres meses después no se ha recibido desde el Gobierno de Aragón «ninguna comunicación, ni tan siquiera un acuse de recibo», critican desde el Gobierno municipal.

Una situación que está generando cierto nerviosismo en el municipio. De hecho, los representantes de la Plataforma por un Segundo Instituto Público en Monzón se reunieron con el alcalde, Isaac Claver y la concejal de Educación y Cultura, Nuria Moreno para tratar esta situación y hacer frente a la parálisis del Gobierno de Lambán.

Durante el encuentro n, los representantes públicos explicaron que no han recibido ninguna noticia de la DGA sobre la puesta a disposición de los terrenos. Además, recordaron que si la DGA tiene voluntad de invertir en Monzón es el momento de demostrarlo plasmándolo en el Plan de Infraestructuras Educativas, donde deben incluirse las infraestructuras que prevén desarrollar durante los próximos años.

Fuentes municipales explican que mientras que desde el ayuntamiento se sigue con el expediente impulsando cuestiones urbanísticas, la DGA podría contratar el proyecto de la nueva infraestructura o, «cuanto menos», informar al consistorio sobre los pasos que la administración autonómica está dando.

Según la concejal, Nuria Moreno, «es sorprendente que, casi tres meses después de poner a disposición la parcela que adquirimos de 15.000m2, no tenemos noticias de Educación de la DGA». La edila añadió que «el consejero de Educación, Felipe Faci, se excusó en multitud de ocasiones diciendo que no había terrenos y, ahora que los tiene, no sabemos nada».

La concejala aseguró que fue el propio consejero el que se comprometió, en sede parlamentaria, a redactar el proyecto, «tan pronto tuviera a su disposición los terrenos». Una promesa que, criticó, no ha cumplido ni ha dado los pasos necesarios para demostrar que el Gobierno aragonés tiene intención de iniciar el proceso para construir el centro de secundaria.

Los terrenos adquiridos en julio por 225.000 euros obtuvieron el informe técnico favorable de la Unidad Técnica de Construcciones del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en octubre de 2021.

En ese documento se constataba que los condicionantes y características físicas del terreno, la previsión de accesos para peatones y vehículos, la superficie ofrecida para albergar el equipamiento educativo y la cercanía de su ubicación en relación con la zona urbana del municipio, convertían este emplazamiento en una zona idónea para construir el futuro instituto.