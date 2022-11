5.000 bolsas y subiendo: cinco años recogiendo basura del entorno de Épila por su cuenta

«Se trata de que a tu pueblo se le conozca por cosas buenas». José Alfredo lleva este lema por bandera y es que es uno de esos hombres de pueblo que ya no abundan por ahí. Él es vecino de Épila y dedica buena parte de su tiempo libre a eso, a su pueblo. Durante muchos años lo ha hecho como guía turístico. Ahora lo hace casi como cronista de la villa, pues no ha cejado su empeño por seguir potenciando la historia de Épila.

Él no para de documentarse sobre cualquier rescoldo de historia que todavía se mantiene vivo en su pueblo como, por ejemplo, los antiguos sistemas apícolas o las norias hidráulicas. Aunque si por algo ya se le reconoce entre los epilenses es por su contribución al medioambiente. Tanto que, desde hace unos cinco años, se dedica a recoger los restos de basura que invaden los espacios naturales de su pueblo.

En este tiempo ya ha conseguido recoger 5.030 bolsas de basura. Ni una más ni una menos. Hasta resuena al pronunciarlo. Cinco mil treinta. Al año contabiliza unas mil y en marzo llegó a llenar 60 bolsas en algo menos de tres horas. Lo hace en su «tiempo libre», unos 20 y 30 minutos diarios. «No conlleva gran esfuerzo. Consiste en llevar dos o tres bolsas y algunas veces voy de propio, pero otras aprovecho el paseo con los perros».

Sus compañeros son Kler, Sidila y Draco. Hasta hace no mucho su compañera era su hija Jacqueline pero, cosas de la edad, ya no sale tanto con él. Precisamente, esta iniciativa surgió un día que bajó a enseñarle el río a Jacqueline. «Estaba todo lleno de mierda». También aprovecha esos paseos que le sirven para documentarse sobre los antiguos sistemas apícolas y las norias hidráulicas. «¿Que está lleno de mierda? Pues aprovecho para recogerlo».

"Lo más voluminoso que he recogido, dices? Una puerta de maletero de un Renault Scenic"

El 95% de los residuos que recoge se reciclan en el contenedor amarillo. «Tienes un poco de todo, como en la viña del señor. Se tira un abanico tan amplio...». En su mayoría, envases de alimentos que no son de primer necesidad –bollería, latas de refresco y botellas de alcohol–, productos químicos a nivel de insecticidas, medicamentos sin abrir, pilas o ropas. Y también restos de hogueras, aun con el calor «tan atroz» que ha hecho este verano. «¿Lo más voluminoso que he recogido, dices? Una puerta de maletero de un Renault Scenic». También se encuentra con lavadoras y frigoríficos. Entonces, llama al ayuntamiento para que vayan a recogerlo. Él no puede cargar con los electrodomésticos, pues ni caben en un carrito que le acompaña a menudo.

"Aparte de que les enseñabas la obra arquitectónica, siempre quedaba un ‘¡qué limpio!’ o un ‘¡qué sucio!’. La sociedad denota"

La experiencia siempre es un grado y la suya como guía turístico vale por dos. «Aparte de que les enseñabas la obra arquitectónica, siempre quedaba un ‘¡qué limpio!’ o un ‘¡qué sucio!’. La sociedad denota». Sobre todo incide en que no solo es un problema de Épila, sino que es «un problema general, mundial». «Falta concienciación por el medioambiente. La misma libertad que una persona tiene para tirar una botella, la tengo yo para recogerla».

José Alfredo no es muy dado a hacerse notar, por eso se medio esconde en las fotos y se encapucha en esa primera imagen que para él hace de moraleja. «Quizá de casa pueda salir, como me ha pasado casi siempre, con dos o tres bolsas. Pero luego cuando te pones a recoger siempre te encuentras bolsas vacías, de las típicas bolsas que se lleva el aire al quinto demonio. Dices ‘pues bueno, por una bolsa más’. Y por una bolsa más y por una bolsa más y por una bolsa más. En este caso yo me acuerdo que me encontré tiradas más de la mitad de las bolsas que llevaba encima. Y las llené de lo que había tirado por ahí».