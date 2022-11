La tasa que la Comarca de Sobrarbe cobra a los ayuntamientos por la recogida de basuras subirá en 2023 un total de 40 euros por tonelada, aunque lo hace menos de lo que sube el coste total de este servicio. Así lo ha aprobado el consejo comarcal con los votos a favor de PSOE, PAR y CHA y en contra del PP.

La subida responde al anuncio del aumento de la tasa que la empresa Gazo, que gestiona el vertedero supracomarcal, cobra a las comarcas que llevan allí sus residuos. En esta línea, la entidad sobrarbense ha realizado un estudio para analizar el servicio de recogida de basura, con el fin de minimizar costes y mejorar su eficiencia y ajustar la tasa que se cobra al máximo.

"Hoy, una vivienda en Sobrarbe paga una tasa anual de 67 euros, cuando la media en España es de 100 euros. Tenemos una comarca muy extensa, con una orografía muy complicada, por lo que no es fácil dar este servicio", ha explicado el presidente de la Comarca, José Manuel Bielsa.

La modificación de la tasa supondrá una subida de 10 euros al año por vivienda. En caso de no haberse aprobado esta subida, la comarca tendría que asumir un déficit de 16.0000 euros; pero aún así, la Comarca de Sobrarbe asumirá un déficit de cerca de 90.000 euros, al haber aprobado una subida parcial de un 15%, y no un 30%, que es la estimación de aumento.

Bielsa ha comentado que la Comarca solo presta el servicio, cuya competencia es de los ayuntamientos. "Solo prestamos el servicio y cobramos la tasa por ello y no podemos asumir un déficit tan grande por algo que no es nuestra competencia. Aún con todo, hemos aprobado una subida parcial, para no perjudicar a los vecinos de Sobrarbe", ha advertido.

"Desde el PAR y desde CHA han votado a favor, por lo que han entendido la situación, al considerar que la Comarca no tiene la responsabilidad de asumir ese déficit. El PP ha votado en contra, argumentando que no es lo que se había informado en la comisión consultiva de alcaldes y que no habían tenido tiempo de analizar los números", ha señalado el presidente de Sobrarbe.