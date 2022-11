La localidad turolense de Alacón sufrió en la noche del pasado jueves un cuantioso robo que mantiene en vilo al ayuntamiento y a sus vecinos. Los ladrones reventaron los accesos al almacén municipal y al pabellón multiusos y sustrajeron varias herramientas de reciente adquisición valoradas en "al menos" 6.000 euros. Además de perpetrar el robo en las dependencias municipales, los cacos intentaron ampliar su botín en dos viviendas de particulares, pero no tuvieron éxito.

Los asaltantes rompieron una ventana del almacén municipal para acceder al interior. De allí se llevaron varios dos desbrozadoras, dos motosierras, una radial, un taladro eléctrico, un generador, un martillo picador, una hidrolimpiadora, un soplador de hojas, un maletín de llaves y un número indeterminado de contadores de agua, botas tijeras de podar y serruchos. Además, los ladrones se dirigieron a la nave que el pueblo utiliza para celebrar sus festejos y reventaron la puerta que da acceso al recinto. Allí se hicieron con tres cañones de aire caliente que funcionan con gasoil y con las botellas que guardaba la comisión de fiestas de los festejos populares del verano y de otras celebraciones como Halloween.

"Nos han hecho mucho daño. Acabábamos de comprar esas herramientas y lo único que han dejado ha sido una máquina que no se han podido llevar. No se puede calcular con exactitud, pero las herramientas tenían un valor de 6.000 euros para arriba", señala el alcalde de Alacón, Ricardo Alquézar. Es la primera vez en bastante tiempo que Alacón se enfrenta a un suceso semejante. "Siempre hemos sido un pueblo tranquilo, por lo que la gente se ha asustado un poco. Hace unos años hubo un robo en una casa de un particular, pero menos eso, nada", explica Alquézar.

El ayuntamiento ya ha interpuesto una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil en Ariño y ha emitido un bando municipal para alertar a los vecinos sobre el suceso y rogarles precaución durante los próximos días. "El ayuntamiento informa a todos los vecinos que extremen precauciones en las naves y locales de las afueras y del casco urbano, debido a los recientes robos cometidos en el pueblo y los alrededores", reza el comunicado municipal. De momento, los agentes de la Benemérita buscan a los autores del robo.

Hace apenas unos meses, la cercana localidad de Muniesa sufrió una oleada de robos en cuatro viviendas que se encontraban vacías. Apenas diez kilómetros por carretera separan estos dos municipios turolenses, donde las casas fueron saquedadas y destrozadas en gran parte. Sin embargo, no estaban abandonadas, sino que eran cuatro inmuebles con carácter de segunda residencia o de vecinos que acuden los fines de semana a esta localidad de las Cuencas Mineras. Un ligero temor se extendió entre los vecinos como lo hace ahora entre los habitantes de Alacón, que muestran su preocupación por el hecho de que en esta ocasión los cacos también trataran de desvalijar dos viviendas, aunque no completaron el delito.