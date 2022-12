El Pleno del Ayuntamiento de Utebo ha aprobado, en una sesión extraordinaria, los presupuestos municipales para 2023, que ascienden a 18.279.972,18 euros, lo que supone un incremento del 2,10 por ciento, en comparación la partida prevista para 2022. Las cuentas municipales han salido adelante con el voto a favor del equipo de Gobierno PSOE (7)-IU (2), con el voto en contra de Ciudadanos (3), PP (3) y VOX (1); y la abstención de FIA (1).

De la cuantía presupuestaria total, y detraído el gasto de personal --7.777.312 euros, el 42,55 por ciento del presupuesto-- y el gasto corriente en bienes y servicios --8.679.328 euros, un uno por ciento más que el ejercicio anterior--, el Consistorio contará con un total de 1.132.031 euros para inversiones.

Asimismo, 784.831 euros serán provenientes de financiación de la Diputación de Zaragoza (DPZ) y se destinarán a la implantación de un sistema de telelectura para los contadores de agua --203.176 euros--, el acondicionamiento y renaturalización del Parque de la Concordia --314.153 euros en este 2023 y 99.592 euros en 2024, hasta los 413.745 euros de subvención total-- y la creación de un skate park en el Parque de Las Fuentes, financiado con un total de 373.462 euros y de los que 256.501 euros llegarán durante el ejercicio 2023.

El concejal de Hacienda, Diego Melero, ha opinado que se trata de unos presupuestos "sensatos, realistas y que demuestran el buen hacer en materia económica del Ayuntamiento, que sigue con deuda cero, pagando facturas a proveedores en menos de 30 días". No obstante, ha advertido que hasta el mes de febrero no se conocerá cómo queda la liquidación del presupuesto 2022, "aunque no tengo ninguna duda en avanzar que habrá remanente de tesorería positivo y que, por lo tanto, las arcas públicas quedarán en una situación envidiable para que el próximo Gobierno que salga de las urnas en el mes de mayo pueda comenzar el mandato con solvencia".

"No verán disminuido ningún servicio y en las que no se ha tenido que incrementar ningún impuesto para compensar esa merma"

En palabras de la alcaldesa de Utebo, Gema Gutiérrez, estos presupuestos demuestran "la impecable gestión económica del Ayuntamiento, ya que hace apenas un mes anunciábamos en el pleno una rebaja del IBI del seis por ciento para 2023, una medida muy beneficiosa para todos los vecinos pero también muy valiente, ya que provocará que el Consistorio deje de recaudar algo más de 200.000 euros". Ha celebrado la capacidad de la entidad municipal de articular unas cuentas en las que los ciudadanos "no verán disminuido ningún servicio y en las que no se ha tenido que incrementar ningún impuesto para compensar esa merma", sino todo lo contrario.

En este sentido, la alcaldesa ha explicado que se ha ajustado al mínimo la carga impositiva para los vecinos, y se han sostenido e incluso aumentado los servicios. La gestión económica municipal ha permitido "dibujar el Utebo del futuro", con proyectos como el recién presentado de la integración urbana de la N-232, desde la avenida de Cuba y hasta el puente de la avenida de Navarra, que tendrá un coste de 6,2 millones de euros y será financiado por fondos europeos.

Por el contrario, el Ayuntamiento aportará fondos propios para llevar a cabo la integración urbana del siguiente tramo de la N-232, comprendido entre la calle Límite y la calle Francia, que tiene un coste de 4,2 millones de euros. Por su parte, el primer teniente de alcalde, Rubén Estévez (IU), ha señalado que "son unos presupuestos donde seguimos apostando por mantener el escudo social, priorizando la potenciación de los servicios públicos y recogiendo demandas de la ciudadanía para mejorar la vida de las personas, con acciones importantes en materia de salud y personas mayores, y sin olvidar las políticas medioambientales que se vienen llevando a cabo".