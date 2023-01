El presidente de la Comarca Campo de Cariñena coaccionó a un consejero para evitar que la moción de censura prosperara en contra de este, José Luis Ansón Gómez. Así lo afirma en una sentencia el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Daroca en una sentencia en la que condena al que es también alcalde de Tosos (expulsado del PSOE) al pago de una condena de 1.350 euros.

Considera el firmante de la sentencia que Ansón Gómez "coaccionó al denunciante obligándole presentar una documentación personalmente siendo esta una presunta sentencia en la que se condenaría al denunciante a la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público con la intención de que no asistiera a la moción que se celebraría, sabiendo el presidente de la Comarca Campo de Cariñena que el voto del denunciante sería en contra de sus intereses".

Aun así, el denunciante, Jesús Javier Gimeno, presentó lo que obtuvo para acreditar que la condena que tenía no le inhabilitaba para el ejercicio de cargo público. Pese a ello, "el día de la moción fue requerido para que abandonara el pleno en el que se votaba la moción de censura por considerar su inhabilitación para el ejercicio de cargo público (y que no estaba acreditada) a lo que el denunciado, en el ejercicio de su cargo no impidió ni opuso duda alguna, porque, en definitiva, era lo que pretendía desde el primer momento, que era evitar el voto en su contra del denunciante".

El juez destaca que que las versiones de ambas partes son contrarias, si bien añade que "el requerimiento no conllevaba apercibimiento, es decir, que de no presentar la documentación a priori no debía tener consecuencia alguna al consejero, pero fue después, en el acto del pleno cuando al no haber logrado su objetivo, y con fundamento único en la documentación que presentó el denunciante sí que se impidió al mismo ejercer su derecho siendo el responsable último el denunciado, presidente de la comarca contra quien se dirigía la moción de censura". "Lo correcto hubiera sido dejar ejercer su derecho al denunciado, quien si hubiera tenido condena que lo impidiera, habría incurrido en quebrantamiento de condena. Pero el presidente quiso ser garante, no del cumplimiento de una condena sino de su propio interés, y, sin tener certeza de que efectivamente el denunciado estaría inhabilitado para el ejercicio de cargo público, consiente escudándose en informes de servicios jurídicos, pero que no podían acreditar una condena que no existía", afirma el juez.

El letrado encargado de la defensa del denunciante, Luis Nivela Santonja, se muestra satisfecho con la resolución judicial y señala que "en política no todo debería valer. Ya que en el caso que nos ocupa, al igual que todos que han sido judicializados, el presidente condenado hace uso del abuso y la imposición, dejando sin efecto el derecho a la participación política de Gimeno Guillén". "Se amparaba en un informe jurídico el cual emplearon para paralizar la moción de censura, inexistente, elaborado por su gabinete. Y que en el caso de que existiera dicho informe jurídico, hemos probado que contienen información incorrecta", añade el letrado.

Además, reprocha la actitud de un testigo asiduo a las vistas del presidente Comarcal, el habilitado nacional Néstor Petriz Pérez -algunas veces interventor y otras Secretario de la Comarca del Campo de Cariñena-, el cual actúa al dictado del condenado Ansón Gómez, sin asumir aquel su estatuto de imparcialidad y acatamiento del ordenamiento jurídico.

El presidente de la comarca Campo de Cariñena, José Luis Ansón, la interventora, Mónica Izal Fuenzalida, y el secretario, Néstor Pétriz Pérez, se sentarán en el banquillo de los acusados por la querella de una funcionaria que les acusa, a los dos primeros, de acoso laboral y daños a su integridad moral, y al último, además de coacciones.