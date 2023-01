La comarca Campo de Cariñena optimizará el cultivo de sus vides gracias al uso de drones y sensores especializados en la detección de plagas y la obtención de datos muy valiosos para los ingenieros agrónomos. Y lo hará a partir de este miércoles, fecha en la que se inaugura en Paniza el Centro Tecnológico de Innovación, Formación e Investigación de drones y robótica aérea que se ubicará en la Casa de las Culturas de la localidad.

Explica Francisco Yuste, socio fundador de Desla International Drones, el grupo promotor del proyecto, que la idea es utilizar los drones (aeronaves no tripuladas) y su tecnología para desarrollar proyectos de agricultura de precición en cultivos como las viñas. «Forma parte de la agricultura 4.0, y una de sus patas consiste en obtener datos que, una vez procesados, se utilizan para elaborar índices agrarios utilizados por los ingenieros agrónomos para tomar las decisiones correctas sobre cómo llevar una finca», apunta Yuste.

Es decir, que si una explotación de viñedos sufre una plaga, los datos obtenidos por estos drones, equipados siempre con radares y sensores de última generación, los ingenieros agrónomos pueden reducir el gasto en insumos, previniendo la transmisión de enfermedades y abaratando costes.

Por ello, el centro que hoy se inaugurará servirá como aulario para dar formación a los jóvenes de la comarca en el pilotaje de drones, además de enseñar a los futuros conductores de las aeronaves no tripuladas técnicas de fumigación, entre otras habilidades. En resumen, se pretende «dinamizar la zona y crear nuevas profesiones para que los jóvenes se queden en el territorio», afirma Yuste, que maneja la previsión de crear «entre tres o cuatro empleos» durante el primer año de vida del centro y crear una marca en el territorio donde se genere transferencia del conocimiento y atracción de talento.

De este modo, desde la dirección del proyecto se buscará potenciar el uso de la nueva tecnología de los sistemas aéreos no tripulados en el mundo rural para participar en el desarrollo económico del Campo de Cariñena, colaborando en la digitalización de los sectores implicados, desarrollando proyectos de investigación y robótica aérea, y promoviendo activamente la participación de la mujer rural mediante el uso de estas potentes y eficaces herramientas que son los drones.

Polo de atracción del talento

"Esperamos que sea un comienzo, no un fin en sí mismo. ¿Quién nos dice que Paniza no puede ser un polo de atracción de talento o de investigadores?", reflexiona Fransico Yuste. Además, el centro, que dispone de una flota de drones, podrá servir para prestar servicio a explotaciones agrícolas que no tengan capacidad económica o interés por adquirir un dron.

Inicialmente se desarrollarán proyectos de agricultura de precisión con drones específicamente dirigidos a la vid, para que, junto con datos del suelo, humedad y los parámetros obtenidos de los vuelos con cámaras multiespectrales, calcular índices agrarios significativos que permitan tomar decisiones para llevar a cabo diversas actuaciones y, entre otros, realizar los tratamientos fitosanitarios aéreos necesarios, consiguiendo una reducción de insumos y de los costes de producción, a la vez que se reduce el aporte de productos químicos al medio ambiente.

El acto lo abrirá José Manuel Cebrián, el alcalde de Paniza e intervendrán Daniel Yuste Aguilera, el director general de Delsat International Drones, Antonio Ubide Bosqued, el presidente del Consejo Regulador de la DO Cariñena y clausurará el evento Arturo Aliaga, el vicepresidente de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón. Posteriormente descubrirá una placa conmemorativa del acto y se realizará una breve visita a las instalaciones del centro.