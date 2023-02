La antigua hospedería de Arguis es una de esas historias de inmuebles que la Administración no consigue sacarlo del olvido por más que lo intenta, ni para un uso público ni para el interés privado, mientras le cuesta dinero, año tras año, combatir el deterioro lógico que provoca el abandono. A pocos kilómetros de la capital altoaragonesa y a demasiados del Pirineo, al menos es lo que se desprende de años y años de empresas interesadas que llegan, lo visitan, plantean incluso alguna propuesta para negociar... Y desaparecen. Es un inmueble que lleva desde 2004 vacío, sin uso, varado junto al pantano y a escasos metros de la autovía. Un enclave privilegiado que, sin embargo, no está teniendo tirón suficiente en el mercado. Y eso que su precio no es desorbitado, entre 1,2 y 1,3 millones se podría tasar perfectamente pero claro, poner a punto un edificio de cuatro plantas, una de sótano y dos en altura, eleva la factura.

«Desde el Gobierno de Aragón creemos que puede funcionar para cualquier negocio relacionado con el turismo rural, vinculado a la hostelería o a los deportes de bicicleta, o relacionado con la gastronomía y los alimentos de la tierra... Si alguna empresa se presenta con un plan de negocio consistente, la operación podría ser viable perfectamente». Así lo explica en declaraciones a este diario la directora general de Patrimonio, Marta Aparicio, quien asegura que en los últimos meses han estado sobre la mesa del Gobierno aragonés «varias ofertas» que prefiere no desvelar en estos momentos. Cuando se llevan contabilizadas casi dos décadas sin adjudicar semejante inmueble, se mima hasta el último detalle. No es que no se quiera gafar un traspaso, pero algunas han estado realmente cerca y cualquier obstáculo, por mínimo que sea, se intenta evitar. Lo cierto es que empresas siguen llegando a la antigua hospedería de Arguis que, pese al desuso, «se encuentra en buen estado», afirma Aparicio. Empresas interesadas Tampoco ha habido mucha suerte en los intentos que ha habido de sacarlo a pública subasta. Una oportunidad como la que esta misma semana anunciaba el Gobierno de Aragón para el próximo mes de marzo con 52 lotes de inmuebles de su propiedad, también se probó con esta antigua hospedería. En 2012 se hizo con un precio de salida y... nada, no hubo ofertas. En 2016 se sacó por 1.404.896 euros... y tampoco Este edificio, además, mientras no se vende, al Ejecutivo autonómico solo le cuesta dinero. Año tras año se pagan impuestos por él, como el de Bienes Inmuebles (IBI), además de un servicio de vigilancia que lo protege de intrusos. Y mientras no tenga un uso no se ha calculado el coste que supondría ponerlo a punto, pero solo con «actualizar las instalaciones a la normativa vigente» que ha podido surgir en las dos últimas décadas en Aragón ya supone un precio. También lo es subsanar los daños de «algún acto vandálico» que sí ha sufrido. Por eso la vigilancia permanente del inmueble. Y que en un edificio que ocupa 1.432 metros cuadrados de suelo, con 2.815 construidos, no es sencilla de acometer. Pero ahí está, al menos disuadiendo a los amigos de lo ajeno. La antigua hospedería ha vivido en estos casi 20 años momentos en los que estuvo realmente cerca la venta. En este sentido, desde la Dirección general de Patrimonio aseguran que la pandemia «echó para atrás a muchas empresas interesadas». Desde luego el coronavirus hacía más complicado aquello de organizar visitas para conocer por dentro las instalaciones, y atrajo una buena dosis de incertidumbre a quienes preguntaron por el edificio. Un parón, como a casi todo en la vida cotidiana de la gente, que ahora parece quedar atrás por este renacer de los posibles compradores. Expo de Sevilla 92 Tampoco la DGA tiene opción de ceder el edificio de forma gratuita para que al menos no le suponga un coste, ya que esta posibilidad legalmente solo estaría permitida para un «uso asistencial o social». Aunque, ¿no es ya social crear empleo?, se pueden preguntar sus dueños. Aún así, con las condiciones actuales, tampoco hay un proyecto público ni privado de estas características que analizar. En el interior, ahí siguen esas dos plantas donde se ubicaban las habitaciones de la hostelería, la planta baja con una sala polivalente, servicio de cafetería y zona de usos comunes, y un sótano donde todavía descansa la cocina que tuvo el Pabellón de Aragón en la Expo de Sevilla 92. Quizá a esta le espere la misma reconversión que tendrá el propio pabellón, instalado en Zaragoza y durante años sede de la CREA que pasará a ser en poco tiempo, el próximo septiembre, la sede del Campus Digital A.0. Quizá haya un futuro pronto para la hospedería de Arguis.