Apenas faltan algo más de dos meses para que el próximo 23 de mayo se cumplan 600 años del fallecimiento de uno de los aragoneses más ilustres de la historia. Don Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, quien a los años acabaría tomando el nombre de Benedicto XIII y el Papa Luna, murió enrocado en sus trece en su fortaleza de Peñíscola. Lo hizo solo, a orillas del Mediterráneo. Allí continuó defendiendo su legitimidad como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica tras su excomunión por la Santa Sede a pesar de que veinte cardenales le habían entregado el báculo papal por unanimidad en 1394. Ahora este illuecano recibirá el reconocimiento de su pueblo natal con un completo programa que incluye una veintena de actividades conmemorativas por el sexto centenario de su muerte.

Esta programación arrancará el día 11 de marzo en la sala Dorada del Castillo-Palacio del Papa Luna con la presentación del sello postal de Correos en dos modelos diferentes: uno con su imagen y otro con la identidad corporativa del aniversario. Ese mismo día se inaugurará también la exposición itinerante La forja de un Papa ubicada en el Aula de San Benito de Calatayud y que se trasladará en septiembre hasta Jaca.

Entre todos estos actos, destaca la escuela de verano coordinada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y prevista para los días 18, 19 y 20 de julio. La sala dorada del Castillo-Palacio del Papa Luna se convertirá en la sede de hasta ocho ponencias sobre el Cisma de Occidente, la influencia del Papa Luna en el compromiso de Caspe, su mecenazgo cultural, la recreación de su figura histórica en el siglo XXI o la propuesta de un itinerario cultural en toda Europa.

Otra cita marcada en el calendario es la excursión a Avignon organizada del 22 al 24 de septiembre bajo el título Tras los pasos del Papa Luna, a la que el alcalde de Illueca, Ignacio Herrero, espera "que se sumen nuestros vecinos de Peñíscola" con quien poder compartir "una cena de hermandad".

Una efeméride que llega en un momento crucial en la lucha por restaurar la figura del Papa Luna a ojos de los fieles de la Iglesia Católica. Hace menos de cuatro meses, el Papa Francisco recibía en audiencia privada al presidente de Aragón, Javier Lambán, quien en el mismo Vaticano le trasladó una petición histórica de los firmes defensores de la memoria de Benedicto XIII. "El perdón y el reconocimiento de la legitimidad de Benedicto XIII; que desaparezcan las condenas injustamente impuestas en los concilios de Pisa y Constanza", en palabras de José Javier Forcén, jurista illuecano y activo reivindicador de su figura, quien también tuvo la oportunidad de conversar con Jorge Mario Bergoglio en una visita de similares características en 2018. Junto a Forcén han presidido también esta mañana la presentación de los actos el alcalde de Illueca, Ignacio Herrero, y Germán Navarro, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza.

Los esfuerzos de Forcén se centran ahora en que el cardenal Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se convierta en "el portavoz de nuestra causa" y presente un decreto por motu propio al Papa Francisco por el que se dé por cerrada una reivindicación histórica de la villa de Illueca. Este illuecano entiende que la agenda de Begorgilio tiene "otros asuntos más acuciantes desde el punto de vista evangélico" y por eso se escudo en "dar la batalla" en otros frentes, es decir, "con sus colaboradores". Una batalla que también libró otro pequeño puñado de illuecanos anónimos cuyos nombres siempre permanecieron en el anonimato a ojos de la opinión pública.

Este jurista, abogado de profesión, insiste en que don Pedro Martínez de Luna merece "el mismo perdón" que el recibido por Martín Lutero alegando que el Cisma de Occidente supuso "un paréntesis" en la historia mientras que el protestante germano marcó "una escisión de la Iglesia Católica".

No obstante, la conmemoración del 600 aniversario de la muerte de Benedicto XIII llega con una espina clavada para los defensores de su memoria, pues el cráneo del Papa Luna no luce en el castillo que le vio nacer y donde descansaron sus restos varios siglos hasta que fueron lanzados al río por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. Solo se recuperó su cráneo en Sabiñan y se le encontró acomodo en el Palacio de los Condes de Argillo. El alcalde de Illueca, Ignacio Herrero, ha explicado al respecto que el consistorio illuecano inició "por primera vez" en 2017 un "procedimiento legal" ante la DGA reclamando la recuperación del cráneo. "Es una lucha que no debemos abandonar por los siglos que estuvo en su mismo castillo natal", ha defendido.