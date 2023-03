El Gobierno de España decretó hace tres años por estas fechas un confinamiento domiciliario para hacer frente a la pandemia del covid. De aquellos fuegos apenas se mantienen calientes unos pequeños rescoldos en forma de mascarillas aunque en Sobradiel sufren desde hace semanas una «pandemia» algo particular. «Las mil personas del pueblo no pueden estar encerradas en su casa», lamenta un vecino de esta localidad zaragozana en relación al miedo derivado de los cinco ataques que ya suma un perro de la raza bull terrier en las calles de Sobradiel.

Este ejemplar, catalogado como raza potencialmente peligrosa, ya había sido internado en la perrera de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) tras un procedimiento legal presentado ante el Juzgado contencioso administrativo por cuatro ataques consumados hacia cuatro vecinos del pueblo. La resolución judicial terminó hace unas semanas con la entrada del Seprona en el domicilio de los dueños del perro para llevárselo a dicho centro. Sin embargo, los dueños del animal lo registraron en la capital aragonesa y, tras un certificado veterinario, lograron sacarlo de la perrera para traerlo de vuelta a Sobradiel. Ya ha vuelto a las andadas.

Roberto es la quinta y última víctima que se ha cobrado este perro. Como todos los días, sacó a pasear a su cachorro de cinco meses a eso de las 20.30 horas cuando, de repente, se giró y vio que «venía a toda velocidad» este bull terrier. «Empecé a correr, me cambié de calle y a los veinte metros ya lo tenía al lado. Se lanzó a por mi cachorro, pero logré subirlo al techo de un coche», recuerda Roberto, a lo que añade: «A mí me cogió a la altura del muslo, no había forma de quitármelo de encima». En ese forcejeo logró zafarse de las fauces del animal y se subió junto a su cachorro al techo del coche, aun con un último susto: «Me volvió a agarrar y se me llevó la zapatilla. El perro intentaba subirse al coche, pero no llegaba. Pasé un mal rato, coge a una persona más débil y acaba en desgracia».

Todo acabó con una llamada por teléfono a su madre que, como vive al lado del bar, pasó a dicho establecimiento para alertar a sus convecinos. Estos últimos se personaron con sus coches en la citada vía para tratar de ahuyentar al animal, que «se tiraba como un loco» contra la valla de una finca próxima donde se encontraban dos perros. Incluso dejó sangre en esta reja.

Roberto ya ha presentado denuncia ante la Guardia Civil y agradece que este bull terrier haya arremetido contra él –«un tío fuerte» que mide 1,90 metros y pesa 90 kilos– y no a un niño. «Que se acabe ya antes de que lamentemos algo muy gordo, el otro día se escapó a la hora de salida del colegio».

En paralelo, el alcalde de Sobradiel, Alfredo Marín, lamenta la situación a la que se enfrentan sus vecinos y aclara que ya están «esperando a retirar la tutela sobre el perro». «Es más problema de los dueños que del perro, me he personado en su casa para hacerles ver que tienen una bomba. Nadie nos dice que mañana no le haga un chandrío a un crío», denuncia. Por su parte, los vecinos insisten en que «la gente está muy asustada y nerviosa».