“Estoy muy agradecido y contento. Si he estado aquí 42 años, la culpa la tenéis vosotros porque nos habéis tratado muy bien a mi familia y a mí. Habéis confiado, nos hemos respetado y querido mutuamente. Si volviera a tener que empezar, volvería a hacer lo mismo. He sido muy feliz aquí y mi familia también”. Con estas palabras se despedía esta tarde de sus pacientes, “vecinos y amigos” -como el mismo los considera- un emocionado Esteban Sanmartín, quien ha sido médico del municipio de Fonz–Cofita en los últimos 42 años.

Este martes, al cumplir los 70 años, cerraba de forma definitiva la consulta para iniciar su jubilación. Aquel día, le esperaban en la calle vecinos, el alcalde Toño Ferrer, el presidente del Colegio de Médicos de Huesca, José María Borrel, y sanitarios del centro de salud Monzón Rural, del que el médico de Fonz ha sido coordinador desde su creación en 1997. Pero el Ayuntamiento había preparado un homenaje para despedir “al médico y al amigo como se merece”, como ha recalcado el alcalde abriendo el acto celebrado esta tarde en el Espazio Cultural L’Urmo, abarrotado como nunca.

Los vecinos del municipio no han querido perderse este homenaje y así lo han expresado en un video de 20 minutos en el que junto a compañeros sanitarios han elogiado las virtudes de Esteban San Martín. “Muchas gracias por tantas veces que han venido a casa a cuidarnos”. “Gracias por cuidar de mis abuelos y por la relación tan especial que has tenido con mis hijos”. “Gracias por tu amistad, sabiduría y el apoyo al equipo de enfermería”. “Ha sido un placer trabajar contigo cuando no existía un centro de salud en Monzón y los días de trabajo eran de 24 horas”. “Gracias por lo que nos has enseñado”. “Eres un gran defensor de la sanidad pública en el medio rural”. “Has sido un gran profesional y una gran persona”. Han sido algunas de las palabras vertidas al doctor Sanmartín, que asistía visiblemente conmovido desde la primera fila, acompañada por su esposa Asun Campo, y sus hijos. Precisamente su hija María emocionó a todo el auditorio al leer una carta dedicada a su padre en nombre de la familia: “Ha sido un regalo tener un padre y un marido como tú. Con tu profesión y cariño hemos aprendido el ejemplo del respeto hacia los demás. Tu ética, dedicación y bondad, en tiempos de pandemia, te definen como médico”, dijo María Sanmartín quien se definió como “hija de médico rural y de un pueblo especial. Gracias a todos por acompañarnos y deseo que el próximo médico os cuide como ha hecho mi padre, un médico de corazón”.

Esteban Sanmartín, nacido en Barbastro en 1953, llegó en noviembre de 1980 a Fonz y estableció en esta localidad su lugar de residencia, donde crecieron sus dos hijos. Vicente Salazar fue el alcalde que le dio la bienvenida y su viuda Mercedes Peyret recordó aquel momento. “Todos confiamos en tu criterio y tenemos la sensación de que Fonz se queda cojo cuando te jubilas. Te vamos a echar de menos, pero en nuestra familia tendrás un lugar privilegiado. Aunque tengamos sensación agridulce, la jubilación es tiempo de júbilo, y ese es nuestro deseo”, comentó.

Seis han sido los alcaldes que ha conocido el médico de Fonz el mismo número que generaciones atendidas. El actual Toño Ferrer le ha agradecido que eligiera quedarse a vivir en Fonz en lugar de su ciudad natal o Monzón, “que es lo mismo que elegir la atención primaria rural. Los médicos, ya se sabe, escasean, y los buenos médicos con ojos clínicos como el tuyo, desde luego son carísimos de encontrar. Aún más cuando a la vocación se le une el compromiso con una atención cercana, humana, y sobre todo el compromiso con un pueblo”.

“Elegiste el medio rural cuando no tenías ni internet, ni móviles, ni buenas carreteras y con menos medios que el centro de salud de Monzón o el Hospital de Barbastro. Hiciste una apuesta por la mejor medicina, la que dedica al paciente todo el tiempo que precisa sin agobios, la que te atiende fuera del horario de consulta ya sea en la plaza, en el bar o en cualquier lugar. Nos has elegido para cuidarnos y entre esas atenciones ha surgido un cariño, un amor fraternal que te acompañara para siempre”, afirmó Ferrer.

Por su parte, la teniente de alcalde María Clusa ha recordado que Esteban Sanmartín “ha sido más que un médico de familia para nosotros, ha sido psicólogo, pediatra, geriatra, … Ha participado en la vida local, en las actividades del colegio, … Los vecinos nos solicitaban este homenaje y hemos preparado este acto en el que se aúna la vecindad y la parte asistencial”.

Desde el plano sanitario, su compañera en el centro de salud Monzón Rural, Raquel Cortina, ha glosado su trayectoria. Esteban Sanmartín es vocal de Colegio Oficial de Médicos de Huesca desde 1976 y también del sindicato FASAMET, es miembro de la Organización Médica Colegial de España, ha participado en comités científicos y es autor de numerosas publicaciones. Cortina recordó como gracias a su trabajo el centro de salud de Monzón Rural fue el primero del Sector Barbastro en conseguir la certificación de calidad ISO, el primero en hacer retinografías, centro piloto del proyecto paciente crónico complejo, así como en realizar interconsultas virtuales de asistencia.

El acto ha contado también con la presencia de presidente de la Comarca del Cinca Medio, José Ángel Solans, del director provincial de Enfermería, Iván Carpi, y de la diputada provincial delegada de Cultura, Maribel de Pablo.

Tras los parlamentos llegó el turno de la entrega de un ramo de flores para Asun Campo y de una escultura donada por el artista de Cofita, Vicente Latorre. Y después un espectáculo de jotas y zarzuela a cargo de la compañía de Óscar Badías, al que siguió un vino español en el que no faltaron los abrazos y besos.