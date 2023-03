Alrededor de 16.000 crespillos se repartieron entre las miles de personas de todas las edades que se han acercado a la plaza del Mercado de Barbastro, que ha acogido la XXVIII Fiesta del Crespillo, impulsada por el Grupo Tradiciones y el Ayuntamiento de Barbastro, que ha concentrado 16 hornillos, cifra récord en la historia de esta fiesta, como lo fue la cantidad de dulces elaborados.

Desde primera hora de la mañana, cientos de voluntarios se afanaron en los dieciséis hornillos situados bajo los soportales de la plaza para elaborar miles de sabrosos dulces. Este año se han recuperado varios de los hornillos que no estuvieron presente en la edición de 2022, en concreto los de las Asociaciones Down y Valentia, así como el de infantil o de los Nenes. La Asociación Cultural Caum de Berbegal fue la responsable del hornillo de la villa invitada, que en esta edición ha sido esta población del Somontano. Y no faltó el tradicional hornillo en el que se elaboran crespillos aptos para celíacos, sin gluten ni lactosa.

Las hojas de la borraja, una de las verduras más apreciadas de la huerta de Barbastro, es el ingrediente principal de este postre tradicional del Somontano, protagonista de una fiesta que en 2015 fue declarada de Interés Regional. Además de la borraja, huevos, leche, harina, azúcar, anís… y el condimento secreto que atesora cada hornillo, son otros de los componentes de este postre que, una vez rebozado, se fríe en abundante aceite de oliva muy caliente.

Crespillero de Honor

La XXVII Fiesta del Crespillo vivió su momento más emotivo poco antes de que diera comienzo el tradicional reparto de los dulces elaborados en los fogones. Fue con el homenaje al Crespillero de Honor 2023, galardón que recayó en Luis Montes Albajar, «en reconocimiento a su entrega y esfuerzos en pro de la Fiesta del Crespillo», en la que ha participado desde su primera edición.

Arropado por los responsables de los hornillos participantes en esta Fiesta del Crespillo y las Damas de las Fiestas, Luis Montes recogió el trofeo de manos del alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ante la atenta mirada de la presidenta de la Asociación Cultural Tradiciones, Elita Davias, y con el presidente de la Asociación de Empresarios Barbastro Somontano, José Antonio Pérez, como testigo.

Montes Albajar recibió una Flor de la borraja, diseñada por Dulce Rodríguez y forjada en acero inoxidable con acabado chorreado y contraste en pulido por Desi Solano. Desde ayer, el nombre de Luis Montes ha quedado unido ya al de los crespilleros de honor 2022, que fueron Dorita Mur y Joaquín Coll, a título póstumo; y Jovita Pardinilla, que quiso sumarse este año al emotivo acto celebrado en la Plaza del Mercado.

Un año más, la Asociación de Gaiters d’o Semontano de Balbastro no faltó a su cita con la Fiesta del Crespillo. Los Dulzaineros del Somontano han participado en el homenaje y han amenizado la jornada

El esperado reparto

Poco después del mediodía, las Damas de las Fiestas, mayores e infantiles, comenzaron el esperado reparto de los dulces elaborados en los dieciséis hornillos, uno de ellos dedicado a hacer crespillos aptos para celíacos. El reparto se realizó este año en tres lugares de forma simultánea. Con el fin de agilizar la entrega y recogida de este postre, se establecieron dos zonas de reparto diferenciadas, además de la fila reservada para los celíacos. Al final de la mañana se repartieron alrededor de 16.000 crespillos elaborados en los dieciséis hornillos participantes en esta XXVIII Fiesta del Crespillo.

Desde que el 20 de marzo de 1994 se celebrara la primera edición en el paseo del Coso, la Fiesta del Crespillo se ha mantenido fiel a su cita en Barbastro el domingo más próximo al 25 de marzo, fiesta de la Encarnación. Esta celebración, impulsada por la Asociación Cultural Tradiciones, ha perdurado a lo largo del tiempo durante casi tres décadas. En 2015 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Según la tradición, el día de la Virgen de la Encarnación, que se celebra el 25 de marzo, en los hogares de Barbastro y del Somontano se elaboraban crespillos para propiciar el preñado de las oliveras y augurar una buena cosecha. Con esta costumbre, los agricultores agradecían los frutos recogidos de la tierra.