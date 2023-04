El Día de La Faldeta, uno de los días grandes de Fraga (Huesca), ya tiene programación para su edición de 2023, que se celebrará el 23 de abril. El alcalde de la ciudad, Santiago Burgos; la concejal de cultura y fiestas, Silvia Galindo; las técnicas de la concejalía Carolina Gonzalo y Cristina Canales; y la responsable de la Oficina de Turismo, Idoia Moreno, han sido las encargadas de presentar los actos de esta fiesta, declarada Interés Turístico Nacional.

Una de las principales novedades es que, por primera vez, tendrá una página web propia, www.diadelafaldeta.com, que recogerá toda la programación sobre la fiesta fragatina. “Siendo Fiesta de Interés Turístico Nacional, era importante y necesario que el Día de La Faldeta contara con su propia página web”, han indicado desde el consistorio de la capital del Bajo Cinca. Una herramienta "imprescindible" donde, en un solo espacio, los visitantes podrán encontrar toda la información sobre programación, estampas, visitas y exposiciones, así como servicios y otras ofertas turísticas de Fraga.

En el terreno más pegado a la calle, esta edición ampliará los espacios de ocio durante el día de la propia fiesta. “Se han ampliado los espacios de terraza y servicios de bar, para que la gente pueda tomar algo durante la fiesta y hay dos zonas con juegos infantiles y atracciones tradicionales”, ha comentado la técnico de fiestas.

Programación

Dentro de las actividades paralelas se han organizado varios actos. Dos exposiciones relacionadas con la vestimenta local donde podrán verse “auténticas joyas textiles de Fraga” y donde podrán conocerse las antiguas planchas de estampación de faldetas, además de una retrospectiva del antiguo puente de hierro serán visitables durante el mes de abril. También se realizará una conferencia a cargo de Julio César Valle, coordinador nacional de la candidatura para declarar la jota como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para UNESCO.

No hay que olvidar, dentro de los actos programados, el taller de vestimenta tradicional, la ruta turística de ‘Sabores e Historias’, el acto de Honores y Distinciones y el Día del Libro, que se celebrará el domingo 24, dentro de la agenda de actividades que llenará la ciudad de Fraga de cultura y folclore durante todo el mes de abril.

Silvia Galindo, concejal de fiestas, ha destacado el trabajo y colaboración de todas las personas, asociaciones y entidades implicadas en esta celebración que reúne a cerca de 200 integrantes entre organización, estampas, preparación previa, desfile y actividades.

Relevo generacional

El Día de La Faldeta suele reunir cerca de 1.200 vecinos ataviados con la vestimenta tradicional de Fraga y es una de las fiestas grandes de la ciudad, atrayendo a gran número de visitantes, turistas y amantes del folclore y las tradiciones. Uno de los éxitos de este día es el relevo generacional, ya que gran cantidad de jóvenes se visten ese día y “esto garantiza una continuidad y relevo generacional”, tal y como indicada la técnico de fiestas.

También se ha querido ensalzar el papel de las personas que no se lucen el traje típico, porque ayudan a vestirse a gran número de familiares y conocidos “es un trabajo muy laborioso, por eso es importante destacar, no solo a las personas que lucen la ropa típica, sino también toda la gente que no se ve y que está ayudando en sus casas para que este día sea inolvidable”.