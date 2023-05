Los municipios turolenses de Mirambel, Tronchón y el castellonense Olocau del Rey se han reunido esta mañana en Bordón en la tradicional romería a la virgen de la Carrasca, conocida también como Las Procesiones. La tradición de tiene más de 500 años y procede de una reivindicación de los municipios del Maestrazgo ante la sequía que los asoló la zona.

Al parecer, le solicitaron a la virgen de la Carrasca que bendijese con lluvias y, al ver que sus plegarias habían sido cumplidas, decidieron mantener la romería con los mismos pueblos todos los años.

Los pueblos que participan en la romería se encuentran siempre en Bordón y, tras sacar la virgen en procesión, tienen que firmar en el libro de registro para confirmar su asistencia y poder así regresar el año siguiente.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, ha acudido a la cita desde Mirambel. Allí ha querido poner en valor que “un pueblo y sociedad que no valora, no protege y no defiende sus tradiciones, renuncia a su identidad y a su historia” y ha señalado que “quien está no solo defendiendo, sino participando de una tradición, da a conocer la historia de su localidad y por tanto la engrandece”.

Asimismo, Pérez ha destacado que “las tradiciones normalmente proceden de un hecho histórico y este, vinculado a la sequías no puede ser más apropiado para los tiempos en los que estamos”.

Finalmente, Mayte Pérez ha reafirmado “el compromiso certero del Gobierno de Aragón por mantener y valorar nuestras tradiciones” y “el trabajo que se está haciendo desde Agricultura para minimizar lo máximo posible la situación crítica que estamos viviendo por la sequía”.

Al final de los actos religiosos, los vecinos de los municipios han disfrutado en el pabellón municipal de un menú tradicional aragonés, compuesto por sopa y ternasco de Aragón; tras los postres, los más animados han podido bailar y al final de la tarde, se han despedido hasta el año que viene; esperando todos que Las Procesiones cumplan sus deseos y caiga lluvia en los próximos días.