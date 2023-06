El Festival de Artes de Calle de Monzón (MOBA), que se ha celebrado desde el viernes día 9 al domingo día 11de junio, atraía la presencia de unos 5.000 espectadores, que pudieron ser más si la lluvia de la tarde no hubiera cancelado el espectáculo de Soon Circus Co.

La organización del MOBA ya piensa en la decimoquinta edición en la que se quiere contar con Soon Circus Co, ya que el público se quedó con las ganas de ver a estos acróbatas Nilas Kronlid (Holanda) y Manel Rosés (Cataluña). La noche del sábado fue, un año más, la que más público atrajo con visitantes que venían de fuera de Monzón y que disfrutaron de una variada oferta de espectáculos para todos los públicos y en familia. Nuria Moreno, concejal de Cultura en funciones, ha señalado que “esta edición vuelve a mostrar el interés que las artes de calle despiertan entre los montisonenses y visitantes por una oferta diferente a la que habitualmente ofrecemos desde Cultura. En el MOBA aunamos espectáculos de acrobacia y circo con músicos de casa con la Escuela de Educandos de la Banda La Lira y la EMMMO". El MOBA arrancó el viernes desde el cine Victoria con un pasacalle de K de Calle que servía para anunciar a los montisonenses que el espectáculo va a comenzar. Muchos niños y niñas se sumaron al recorrido hasta la chimenea de la Azucarera, que no se interrumpió, a pesar de unas leves precipitaciones. El viernes arrancaba con Vaivén circo y se fue animando con el paso de la noche con Circ Panic y Uparte, que logaron reunir a cientos de personas. El sábado resultó espectacular con el inicio en la Chimenea de los Educandos, que dieron paso a Maite Guevara, una de los mejores clowns nacionales, para trasladarse al anfiteatro Labordeta con los acróbatas de Cía. Capicúa y los bailarines de Circle of Trust & Logela y los saltos sobre cama elástica de los valencianos Botproyectc. El domingo, la lluvia, obligaba a la suspensión de Soon Circus, ya que no se podía garantizar la seguridad del espectáculo y no se podía trasladar a un escenario cubierto, como si se pudo hacer con las audiciones de la Escuela de Música Moderna de Monzón (EMMMO) en el Auditorio San Francisco en el que 10 combos ofrecieron un repertorio musical variado que hizo las delicias del público. Todos los espectáculos eran gratuitos y el MOBA está apoyado por el Ministerio de Cultura, INAEM, RAEE, DPH y Gobierno de Aragón.