El Ayuntamiento de Calamocha ha dado a conocer la imagen ganadora del concurso del cartel anunciador de las fiestas patronales 2023. 'Donde se está bien, valiente rato' es el título del cartel elaborado por Saray Ureña Muñoz, quien recibe 350 euros de premio.

El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha sido uno de los encargados de elegir el diseño ganador, junto al resto del jurado conformado por el dibujante local José Miguel Barrado y la técnico de Cultura Begoña Barrado. Rando ha destacado que la autora ha logrado representar las fiestas dentro de la C de Calamocha, incluyendo "todos los ingredientes de la receta que son las fiestas".

Saray Ureña se ha mostrado muy contenta por el premio, ya que era la primera vez que concursaba en la convocatoria del área de Cultura del Ayuntamiento calamochino. Sí ha participado en otros concursos, por ejemplo, recientemente el Gobierno de Aragón seleccionó su obra 'La pasión del dragón' para representar la celebración de San Jorge 2023, Día de Aragón.

La joven de 20 años estudia Diseño Gráfico en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, en Zaragoza, y con su obra ha querido representar la esencia de las fiestas de Calamocha. "He querido transmitir a los vecinos las fiestas de la mejor manera", ha comentado. Para ello, "no he querido rellenar mucho el cartel porque considero que menos es más y decidí jugar con la retórica visual, haciendo una C que también fuera la faja tan típica y meter elementos como la charanga, el cachirulo, el bailador, los fuegos artificiales, etc.", ha detallado.

Ureña es natural de Monreal del Campo, pero está vinculada a Calamocha, donde vive parte de su familia y cuenta con un grupo de amigos, viviendo, además, cada año sus fiestas. Su cartel ha sido elegido de entre un total de seis propuestas.

Por otro lado, con motivo de este anuncio, el alcalde Manuel Rando también ha recordado algunas de las actuaciones organizadas para las fiestas patronales, dentro del programa elaborado por el Ayuntamiento, como es el concierto de Celtas Cortos, la actuación del Gran Circo Chino, el espectáculo del humorista Luis Piedrahita y el tributo a Serrat y Sabina.