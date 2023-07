El Ayuntamiento de Alcañiz seguirá con la supervisión y la mediación necesarias para garantizar la seguridad en Ronda de Belchite. Tras conocer las primeras conclusiones preliminares del informe elaborado por el Consistorio acerca del estado de los inmuebles desalojados por la tormenta del pasado jueves 6 de julio y por precaución y seguridad, prosigue el precinto de los mismos.

Esta situación se mantendrá hasta que no esté garantizado el adecuado estado de cimentación de todo el entorno. Para ello, se han de llevar a cabo una serie de actuaciones de limpieza e inspección en la parte inferior de uno de los edificios, en concreto en el número 20 de la plaza del Deán, justo en la parte trasera de los números 9 y 11 de Ronda de Belchite.

La actuación sobre esta finca determinará con exactitud qué afección estructural pudiera haber, qué riesgo real de seguridad hay en la zona, qué actuaciones deberán hacerse y cuáles son las perspectivas de que los desalojados puedan volver a sus casas.

En este proceso, el Ayuntamiento toma parte como administración que vela por la seguridad y el interés de todos los afectados, y seguirá supervisando, mediando y a disposición de todos ellos, para ayudar en lo que sea posible.

Por este motivo, el alcalde de Alcañiz y el Gobierno municipal han mantenido un encuentro informativo este lunes, 10 de julio, en el que se ha actualizado a los vecinos de estos bloques cuál es el estado de la cuestión.

"Lo absolutamente prioritario es la seguridad de toda esta zona y la ayuda que precisen las trece familias que permanecen desalojadas", ha insistido de nuevo Miguel Ángel Estevan, cuatro días después del precinto de estos inmuebles, que permanecen desalojados desde la tarde del jueves como medida de precaución y seguridad tras las consecuencias de la tormenta caída en la ciudad y en todo el Bajo Aragón.

Asimismo, ha enfatizado que "hasta que no haya seguridad al cien por cien de que no hay ningún problema de habitabilidad, los vecinos no pueden volver a sus casas".

PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO

Por eso, sigue abierto el protocolo de acompañamiento de Servicios Sociales y de Protección Civil, Policía Local y Bomberos, para que las familias puedan acudir a los domicilios en busca de enseres, medicinas y mantenimiento básico.

Un total de 24 personas de las dos fincas están realojadas, y a ellas se añaden otros cuatro vecinos residentes del otro inmueble de la plaza del Deán, adyacente en la parte trasera, igualmente cerrado por el deslizamiento de parte de su soporte sobre tierra.

"Haremos lo posible por ayudar a que vuelvan a sus casas cuanto antes", ha dicho el alcalde Estevan, recordando que en apenas 48 horas, ya hay un primer informe técnico municipal en el que ya se instan actuaciones.

"Estamos hablando de propiedades particulares las que deben llevar a cabo estas actuaciones", esta limpieza y primer diagnóstico en Plaza del Deán, "labores, además que, deben tener su correspondiente proyecto y su correspondiente control técnico y arquitectónico", ha definido Miguel Ángel Estevan.

El alcalde ha calculado que harán falta alrededor de tres semanas para completar ese análisis con el que se podrá conocer con mayor profundidad qué ha ocurrido con exactitud y qué se deberá hacer. "El informe de nuestros técnicos municipales hace especial hincapié en la cuestión de la seguridad y el control de esas obras. No se puede obrar de cualquier manera en ese espacio", ha señalado.

El Ayuntamiento de Alcañiz tendrá pleno conocimiento de las conclusiones de este trabajo "concienzudo" de diagnóstico en la plaza del Deán, en cumplimiento del debido control urbanístico y de seguridad que corresponde, así como desde el punto de vista de la propia situación de los vecinos afectados y de todo este entorno de Almudines.

Miguel Ángel Estevan ha remarcado que es "evidente" que lo "ideal" es que estas familias puedan volver a sus viviendas, "con su mobiliario y enseres, no es cuestión de que estén en casas de amigos, de familiares o en hoteles".

"Necesitaremos de estas tres semanas para dar con la clave del estado de estos edificios y poder decidir e instar las reformas necesarias, siempre con la seguridad y la habitabilidad como condiciones esenciales", ha concluido.