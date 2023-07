"¡Qué chandrío cuando se nos jubile Mariano!". Puede parecer un día como cualquier otro en Sádaba, una de las Cinco Villas, pero no lo es, pues uno de sus comercios históricos acaba de cambiar de manos: la ferretería. Un negocio que lleva siendo esencial para sadabenses –y cincovilleses– durante los últimos 43 años, y que en estas cuatro décadas ha ido ligado al mismo nombre: Mariano Aguerri. "En un momento dado, en 1980, el pueblo se quedó sin ferretería y vi la oportunidad. Por aquel entonces trabajaba en un taller y decidí abrirla", cuenta el protagonista a este diario, con una sonrisa que evoca nostalgia y satisfacción a partes iguales.

Toda una vida, desde los 26 hasta los 69 años, dedicada a un trabajo que, gracias al empeño de Mariano, seguirá con vida. Concretamente, bajo las manos de otro sadabense, Alberto Artús, que a sus 31 años ha decidido echar raíces en el lugar que lo vio nacer. "Desde pequeño te inculcan el estudiar e irte a la capital, pero probé y nada", explica Artús, que añade: "Al final, te gusta el pueblo e intentas barrer hacia ahí. Aunque primero en Ejea, que es lo más cercano y con más oferta". "Los últimos cuatro años había aguantado por valor sentimental, y si no llega a aparecer Alberto, probablemente hubiese cerrado después del verano", prosigue Mariano, quien reconoce su «satisfacción» por haber encontrado al que él mismo no duda en calificar como el «candidato ideal».

Con todo, el detonante llegó como suele hacerlo en los pueblos: gracias al boca-oreja. "La bombilla me la encendieron otras personas del pueblo. Ibas a un taller a por herramienta y comentaban el chandrío que sería cuando se jubilase Mariano, que era con el que solían trabajar", admite Artús, quien tiene estudios de Mecánica y había trabajado en dicho sector previamente. Una oportunidad que, además, guarda varios paralelismos con la que se le presentó a su predecesor en 1980, un Mariano Aguerri que reconoce que sus inicios fueron "por iniciativa propia". "Tenía alguna idea de mecánica, de bricolaje. Me motivaban las cosas que hacía, y aquí está el resultado", afirma Aguerri, para quien, en cualquier caso, el negocio ha cambiado a la par que la vida evolucionaba con las nuevas tecnologías.

En este punto de la conversación, su sustituto, Alberto, le interrumpe y bromea: "Habrás pasado de las velas a las bombillas led". Un comentario al que Mariano no duda en responder, entre risas: "Hombre, pues claro que he vendido velas. Antes se iba la luz, y a ver cómo pensabais que se iluminaban las casas hasta que volvía".

Adaptarse a los cambios

Cambios que, sea como fuere, no tienen visos de detenerse, algo de lo que ambos son conscientes. "He vendido desde braseros de carbón, que hoy mucha gente ya no sabe lo que son, hasta teléfonos móviles, que me los tuve que quitar, porque eran una ruina. Solo me ha faltado vender trajes de comunión, como me decía Chames, un cliente", recuerda sonriente Mariano, quien advierte a su sucesor de que la clave del éxito reside en la capacidad de «adaptarse» a las nuevas épocas. "Lo que hacen por ahí lo tienes que hacer tú, es la única forma", le indica a su sucesor.

Sin embargo, ni el paso del tiempo ni las nuevas tecnologías son capaces de borrar lo más importante en un pequeño negocio de pueblo, que no es otra cosa que el trato personalizado. "El prestigio te lo da el que alguien necesite algo y sepa que en la ferretería hay. El asesoramiento y los pequeños detalles, frente a esa impersonalidad de algunos supermercados, son lo que te hacen mantenerte», relata Mariano ante la atenta mirada de Alberto, quien no esconde sus «nervios e incertidumbre" ante el paso dado, pese a la «tranquilidad» y «confianza» que le aporta su predecesor. "Deja (Mariano) el listón muy alto, pero le estoy muy agradecido, porque me va a acompañar estos primeros meses, hasta que me suelte".

¿Y el futuro? Nunca se sabe, pero ambos coinciden en su optimismo. "Alberto tiene facultades, es joven y, adaptándose, puede dar vida", concluye Mariano, un punto compartido por su heredero. "Habrá que adaptarse y dar un buen servicio, así como aprovechar las nuevas tecnologías, desde las redes sociales hasta la publicidad", sentencia un Alberto Artús que ya es, a todos los efectos, el nuevo ferretero de Sádaba.