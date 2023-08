Las fiestas de San Roque van a llenar la ciudad de Calatayud hasta el próximo miércoles 16. En estos cuatro días la actividad festiva se concentra en los locales de las peñas y en las calles, tanto de día como de noche.

Esta tarde de sábado eran ya más de 5.500 los peñistas inscritos en las 10 peñas, por lo que no será difícil superar los 5.679 que se alcanzaban el año anterior, y desde Interpeñas se confía en llegar a los 6.000.

Esta tarde tenía lugar el primero de los festejos taurinos en el Coso de Margarita, y la tradicional inauguración de los locales de las peñas. Hasta mañana a las 19.30 horas, cuando Paco Herrero encienda del chupinazo no se desatará la euforia en esta ciudad, pero ya hoy es patente en las calles y peñas la alegría y las ganas de fiesta.

Como suele hacerse desde hace algunos años, representantes de las peñas, de Interpeñas y de la Cofradía de San Roque recogían a las 19.30 a la Corporación municipal en la puerta del ayuntamiento e iniciaban juntos el recorrido por las peñas que este año celebran su aniversario. La Rouna y la Euquor cumplen 65, y El Cachirulo 45. Esta tarde ha empezado a sonar la música en los locales que estarán abiertos en la que puede considerarse una primera noche de fiesta hasta las 06.00 horas.

Operativo de limpieza

Para mantener la limpieza en los espacios públicos Urbaser, la empresa adjudicataria de este servicio municipal va a poner en marcha un operativo especial desde las 06.00 horas del día 13, y que además se reforzará para algunos actos como son los del lanzamiento del chupinazo y la romería a la ermita del santo.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Calatayud en la colaboración que mantiene con la Federación Interpeñas, ha adquirido 53 sanitarios portátiles por un importe de 12.661 euros que se han distribuido por los lugares con más afluencia de público. Diez son para personas con discapacidad.

Desde el área de Medio Ambiente del consistorio bilbilitano se apela al civismo para facilitar las labores diarias de limpieza, y se pide colaboración para reducir la suciedad y los residuos que se generan en estas jornadas festivas.

Ese dispositivo reforzado contará cada día con tres barredoras, tres sopladoras y otras tantas hidrolimpiadoras, además de camión baldeador, fregadora, y dos vehículos eléctricos que recorrerán durante toda la mañana las distintas zonas de la ciudad donde se concentra la fiesta.

También por parte de la empresa Valoriza, encargada del mantenimiento de las zonas verdes y parques de la ciudad se duplica su personal para mantener esos espacios.

El chupinazo y la romería

El domingo 13 por la tarde, cuando se inician las fiestas, el operativo de limpieza estará preparado en la plaza de España y su entorno desde las 18.00 horas y actuando hasta las 00.00 horas. Hasta que la plaza no está vacía no puede intervenir el personal de Urbaser.

Se ruega a los peñistas que, como ha venido siendo en años anteriores, el de este año, también sea un chupinazo limpio, en el que no se echen productos que, además de molestar a los presentes en la plaza, complican la higienización de ese espacio. El baldeo con agua a presión es imprescindible en esas tareas de limpieza de la ciudad, y en la medida en la que la suciedad sea menor en las calles y plazas, será necesaria menos agua para esas labores.

En la madrugada y mañana del día 16 el operativo llega también hasta la explanada, la era y el barrio de San Roque, donde además de ir en romería se reparte el chocolate a todos los peñistas y asistentes por parte de la Cofradía del santo.

Para todas estas jornadas se incrementan también los contenedores que se reparten en las proximidades de las peñas. Se hace también un llamamiento a que las vajillas y cubiertos desechables y los restos de comidas y cenas se depositen en los contenedores y no en las vías públicas. También se solicita a la población en general que las bolsas de basura no se dejen junto a los contenedores. Eso impide la recogida con los vehículos de carga lateral. Desde Medio Ambiente se recuerda además que durante todos estos días no hay recogida de enseres voluminosos en toda la ciudad.