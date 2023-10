Monumental enfado el que llevan decenas de familias en la localidad zaragozana de Alfamén porque el inicio del curso escolar les ha traído un imprevisto que lleva 13 días sin solucionarse pese a las promesas del Departamento de Educación. Todo comenzó el pasado 19 de septiembre cuando les comunican que uno de los dos buses escolares que traslada alumnos del municipio al IES Joaquín Costa de Cariñena tiene que dejar de prestar servicio «porque superaba los 16 años de antigüedad» y la normativa les impide mantenerlos en circulación. Un inesperado sobresalto solo dos semanas después de empezar las clases que les lleva a contactar con el Servicio Provincial de Educación en Zaragoza para trasladarles su queja y pedir soluciones que hoy, 13 días después siguen sin hacerse efectivas.

Así lo explicó ayer a este diario Conchita Cebrián, portavoz de la Ampa del IES Joaquín Costa, instituto al que deberían trasladar esos dos autobuses escolares a diario a los 88 alumnos que los necesitan en Alfamén. Pero ahora tienen un problema: solo hay disponible un autobús, que puede llevar a 59 de esos alumnos y la DGA solo ha puesto a disposición del resto «un microbús con 16 plazas». Es decir, si cada día hay 29 escolares que ya no tienen bus porque no puede circular, la respuesta no evita el problema para los 13 restantes.

Pero lo peor es que estos dependen ahora mismo «solo de una firma» que parece que no llega en el departamento que dirige Claudia Pérez Forniés en el Gobierno de Aragón. «Nos dijeron que para los demás nos pondrían dos taxis cada día para que nadie se quedara sin poder ir al centro, pero hemos insistido varias veces y la respuesta es que la decisión está aprobada pero que solo falta eso, firmarlo. «¿Cuánto cuesta firmar un papel?», se preguntan las familias afectadas, que se temen que esta autorización «podría demorarse hasta después de las fiestas del Pilar» y que advierten de que «otros municipios de la zona también se pueden estar viendo afectados» por esta circunstancia.

Mientras tanto, la organización de cómo hacer llegar al instituto a esos 13 chavales que cada día no tienen transporte escolar para conseguirlo está corriendo por cuenta de las propias familias, que están permanentemente en contacto en un grupo para que, con sus vehículos particulares, «ir rotando para llevarles ellos». No es posible que todos los días sean los mismos los que lo hagan, como tampoco es que sean siempre los mismos alumnos los que se quedan sin poder ir, van organizándose por turnos para quedar y llevarles en sus coches hasta el centro educativo de Cariñena.

En otros casos, como en Muel, Longares, Paniza y Cosuenda, les está ocurriendo algo similar pero, según explicaron desde el Ampa, su solución está pasando por «usar líneas regulares de transporte público» que, en estos casos tiene otro problema, que no siempre llegan con las plazas que necesitan para los escolares.