Un grupo de amantes del vino, y aspirantes a sumiller, se dirigen a Cariñena (Zaragoza) para una apacible visita a Grandes Vinos. Todo se tuerce cuando un ataque de la competencia, 'Château boicot', sorprende a los atónitos visitantes. El vino de las barricas ha sido contaminado y una bomba de peculiar forma ha sido colocada, una hora es el tiempo límite hacia un trágico final.

Los visitantes tendrán que colaborar para conseguir abrir todas las barricas de vino que han sido plagadas de puzles por los boicoteadores, debiendo lograr desactivar la bomba y recuperar la fórmula original de los caldos de Cariñena que la maestra enóloga dejó escondida en alguna parte de la bodega.

'Grandes Winers' puede jugarse por grupos de entre 4 y 12 personas y asegura una hora de desafíos, tensión, trabajo en equipo y muchas sorpresas vinícolas. “Hay que aplicar la lógica, la observación y el sentido común para conseguir descifrar el objetivo de la prueba, es un juego donde todos los jugadores están en la misma sala, ambientada y decorada como una bodega y donde no hacen falta conocimientos vinícolas para participar", indica Aldo Sorrosal, CEO de Coco Room.

Conquistar al público más joven

Acercarse y conquistar a un público más joven es el gran reto del sector del vino e iniciativas como esta son un claro ejemplo por parte de la emblemática bodega de la D.O. Cariñena, Grandes Vinos: “El público objetivo principal de Grandes Winers son los jóvenes mayores de edad, ya aficionados a los juegos de escape y seguramente no consumidores de vino, a los que queremos acercar a nuestro mundo. Pero también sabemos que aficionados al mundo del vino y no a los juegos de escape serán potenciales jugadores y por tanto la alianza, como debe ser siempre, es beneficiosa para las dos empresas” señala Manuel García, director de Marketing de Grandes Vinos.

Bajo esta premisa, el precio por persona incluye el escape room más una botella de vino de la bodega, estándar o magnum, en función del número de jugadores, si consiguen resolver el misterio en los 60 minutos de juego, “para que se disfrute posteriormente de manera conjunta tal y como está enfocado el juego, de manera colaborativa y tal y como debe disfrutarse el vino, en buena compañía y siempre con moderación”, reitera Manuel García desde la bodega.

Además, para seguir profundizando en el mundo del vino, todos los participantes reciben al acabar el juego, un vale para 2 personas con descuento del 50% para visitar in situ las bodegas de Grandes Vinos con degustación incluida de dos vinos, en las fechas a convenir con el departamento de Enoturismo de la bodega.

El juego está disponible en Zaragoza, en Coco Room, C/Cánovas 27, y puede reservarse a través de www.cocoroom.es, así como en su modalidad portátil para empresas que buscan actividades de Team Building para sus trabajadores.