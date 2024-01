Fuga de profesores en la escuela taller del monasterio de Veruela

Los 12 alumnos de la escuela taller del monasterio de Veruela han regresado a las clases tras las vacaciones de Navidad sin profesores ni dirección en el centro. Los tres instructores encargados de las lecciones de electricidad, albañilería y apoyo han abandonado las aulas cuando falta un mes para terminar el curso (el 14 de febrero) tras aceptar distintas plazas convocadas en otras escuelas taller ofertadas por el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) que se solapaban con el final del curso. El director del centro también lo ha dejado ante la compleja situación mientras la preocupación se extiende entre los alumnos por la escasa información que les llega. Desde el Inaem aseguran estar buscando ya sustitutos para que los matriculados completen su formación.

Lo que ocurre es que los profesores se han topado con una disyuntiva: terminar el último mes de curso o inscribirse en la nueva convocatoria de programas experienciales del Inaem (sustituirán a las escuelas taller) que comienzan entre diciembre y enero. Ese solapamiento con los cursos vigentes ha provocado que directores y profesores que aún no habían acabado en su anterior destino hayan sido seleccionados para las nuevas escuelas taller y hayan preferido asegurarse un nuevo contrato aunque eso haya supuesto irse antes de tiempo de la escuela taller en la que ya estaban. La fuga de profesores ha ocurrido en varias escuelas taller talleres de empleos de los repartidos por Aragón, pero Veruela tiene el agujero al quedarse sin todo su equipo docente.

Esa nueva convocatoria del Inaem consta de 53 programas que comenzarán a lo largo del mes de diciembre y principios de enero con una inversión de 17 millones de euros para formar a 740 empleados. Durante las semanas previas se procedió a la selección de todos los participantes y del personal docente y directivo para todos estos proyectos.

Entre los alumnos, cuyo abanico de edad oscila entre los 20 y los 55 años, cunde cierta preocupación porque creen que si no se completa su formación quizás no se les dé el título por válido. Además, temen una rescisión de los contratos que les dejaría sin prestación por desempleo (tienen derecho a cuatro meses si no enlazan con un contrato laboral). Además, insisten en que los problemas con la docencia han sido una constante desde principios del curso. «Estuvimos un mes y medio sin profesor de electricidad y la ropa de trabajo llegó por los pelos», refieren a este diario.

El programa experiencial de empleo de Veruela tiene una duración de 12 meses y está financiado por el Inaem y por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y tiene como fin combinar la formación de personas desempleadas con un proyecto de rehabilitación enfocado en la recuperación del patrimonio del Monasterio de Veruela, en particular del palacio abacial.

Fuentes de la DPZ indican que el servicio de Bienestar Social y Fomento del Empleo «tuvo conocimiento de esta situación el viernes pasado y desde entonces estamos en contacto con el Inaem y haciendo todo lo posible para que la escuela taller de Veruela pueda llegar a su fin y los alumnos completen su año de formación y reciban la correspondiente titulación, pero la decisión depende del Inaem».

Desde el Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, la consejería de la que depende el Inaem, aseguran que se están buscando candidatos para ocupar las plazas vacantes y retomar las clases «lo antes posible y sin afectar al alumnado».