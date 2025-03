La Fiscalía de Soria pide investigar a seis empresas y dos alcaldes por los vertidos al río Val

La Fiscalía Provincial de Soria estrecha el cerco sobre los presuntos responsables de los vertidos descontrolados en el río Val, que confluye con el Queiles en la localidad aragonesa de Los Fayos. El ministerio público ha pedido investigar a cinco industrias agroalimentarias y a la empresa que gestiona la depuradora de Ólvega y Ágreda, así como a los dos alcaldes de estos municipios, por los afluentes contaminantes que alcanzan de lleno al Val, lo que ha provocado daños "graves y reiterados" sobre la calidad de las aguas del río y del embalse homónimo. La denuncia de la Fiscalía contempla un presunto delito medioambiental con episodios que van desde el verano de 2021 hasta mayo de 2024 y el asunto queda en manos del Juzgado número 1 de Soria.

Los vertidos llevan siendo denunciados durante años por los grupos ecologistas aragoneses y sorianos (Exologistas en Acción o Coagret, entre otros), que ya se han personado como denunciantes ante el citado juzgado, así como el Ayuntamiento de Tarazona, muy activo en el pleito, sobre todo después del grave brote de gastroenteritis causado por un protozoo en las aguas del Queiles, cuyo origen se ubicó en Vozmediano, el municipio soriano donde nace el río, aunque nunca se determinó la causa de su aparición.

La Fiscalía ha pedido citar en calidad de investigadas a cinco empresas como presuntas responsables de hasta 33 vertidos distintos entre enero de 2021 y diciembre de 2023 que incumplían los parámetros de vertido fijados en la ordenanza reguladora municipal de Ólvega. Son achacados, siempre según la denuncia, a la quesería de Ólvega (Ólvega Lácteos Naturales, antigua Saiona), Tortillas a tu gusto y la fabricante de colas Logar). A estos episodios se suman nuevos vertidos registrados hasta febrero de 2024 que la Fiscalía achaca a las empresas agroalimentarias Bacalao Dimar y Ecollagena, además de a Tortillas a tu gusto.

Por otro lado, el ministerio público pide investigar a la empresa que explota la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), Aquambiente, por un presunto mal funcionamiento de la tarea encomendada. "Desde el 30 de noviembre de 2023 hasta el 26 de enero de 2024, la EDAR ha registrado hasta 11 episodios de alivio de agua sin tratar en el by-pass y, en todos los casos, la empresa explotadora manifiesta desconocer el motivo de tales alivios. Es más, en el informe mensual de la EDAR de diciembre de 2023 no se indica la existencia de vertidos contaminantes al río Val, a pesar de la constancia de su producción", recoge la denuncia de la Fiscalía. La depuradora entró en funcionamiento en el año 2019, pero a juicio de los hechos recogidos por el ministerio fiscal, no solo no se ha detectado la mejora sustancial, sino que se ha detectado en cambio un "grave empeoramiento de la calidad del agua a raíz de los vertidos sucesivos producidos en el período 2022-2024".

Y además, pese a que los ayuntamientos de Ágreda y Ólvega firmaron el 25 de enero de 2024 un acuerdo para la ejecución inmediata de obras de ampliación y mejora de la depuradora para corregir "sus evidentes deficiencias", estas obras todavía no se han concluido. Por eso, la Fiscalía imputa igualmente responsabilidad a los dos alcaldes de estos municipios, Elia Jiménez (Ólvega) y Jesús Manuel Alonso (Ágreda), como posibles responsables civiles por el incumplimiento de su responsabilidad in vigilando y la falta de adopción de las medidas urgentes pertinentes.

Por todo ello, el ministerio público concluye que el vertido "reiterado y directo de agua deficientemente depurada" desde la EDAR de Ágreda-Ólvega sobre el río Val, a la vista de los resultados de análisis e inspecciones realizadas, "generó y continúa generando un daño sustancial a la calidad química del agua superficial" de la masa hídrica, con afecciones sobre la fauna y flora del entorno.