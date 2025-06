La Mina Muga tomará el agua del subsuelo de las Cinco Villas pero sigue paralizada por la Justicia Navarra

El controvertido proyecto de la Mina Muga, para extraer potasa en el entorno de Undués de Lerda, en la Val de Onsella (Cinco Villas), y Sangüesa (Navarra) sigue obteniendo permisos pese a que la construcción de la mina está paralizada de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que retiró el permiso de explotación. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) acaba de autorizar a Geoalcali, la empresa promotora, un aprovechamiento de aguas subterráneas para el proyecto, que podrá consumir un volumen máximo anual de 123.144 metros cúbicos (0,12 hectómetros cúbicos o 123 millones de litros).

El agua abastecerá la bocamina que se ubica en el paraje Espilenguas, el que corresponde a la parte aragonesa de la iniciativa, la primera que estaba previsto construir y cuyas obras adjudicada por 48 millones de euros a la compañía Epos-Tunelan.

Cambios en la dirección de la promotora

La iniciativa minera requiere de unos 40 permisos para salir adelante, como refieren fuentes oficiales de Geoalcali, filial de la cotizada australiana Highfield Resources. La sociedad limitada que promueve el proyecto se quedó descabezada con la dimisión de su consejero delegado y máximo responsable, Ignacio Salazar, a quien sustituyó una semana después Carlos Alemán.

Unos días después, la nueva dirección alcanzó un acuerdo de intenciones no vinculante con Qinghai Salt Lake Industry Co, una filial de China Minmetals, por el que ésta podría inyectar 270 millones de euros en la compañía para promover la iniciativay garantizar la viabilidad económica en el caso de que se desatascara el embrollo judicial.

Y es que ese es el principal escollo que enfrenta la construcción de la mina, pues la Justicia navarra considera que el proyecto debió tramitarse de forma conjunta y no por separado por los_Gobiernos de Aragón, Navarra y de España. «La sentencia ha sido recurrida tanto por las Administraciones de Navarra, Aragón y España como por Geoalcali, por lo que aún no es firme. No obstante, consideramos que el marco jurídico español, independientemente del escenario que se presente, nos permitirá encontrar una solución respetando plenamente las decisiones judiciales», señalan desde la entidad promotora a este diario.

La puesta en marcha supondría la creación de unos 800 puestos de trabajo. Se espera que la mina permita extraer hasta 500.000 toneladas anuales de potasa en la primera fase, llegando a 1 millón de toneladas en la segunda fase. La inversión total todavía no está cifrada, pero podría rondar los 700 millones de euros.