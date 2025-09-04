La alcaldesa de Caspe asegura que si no se aprueba el plan financiero se perderán 3 millones y 37 empleos

La alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, ha defendido este jueves la necesidad de aprobar en el próximo pleno el Plan Económico-Financiero que ha elaborado el área de Intervención. De lo contrario, asegura, el municipio podría perder hasta 3 millones de euros y 37 puestos de trabajo en las escuelas taller. En estos momentos, el PP gobierna Caspe en minoría, con 6 concejales, por lo que necesita de 3 más para la mayoría absoluta. Vox tiene un concejal, CHA dos, Somos Caspe tres y el PSOE cinco, por lo que necesita o los síes de Somos Caspe o la abstención del PSOE.

En la presentación del Plan Económico-Financiero (PEF) en el pleno de junio, Jarque defendió que se trata de un documento técnico "necesario para conseguir el objetivo del equilibrio presupuestario, comentando la necesidad de aprobar el mismo para la solicitud y obtención de subvenciones". Posteriormente, en el pleno de julio, incidió en el tema, explicando que "ya se tenía que enviar una subvención durante el mes de agosto, Viogén, que requería para su justificación tener aprobado el plan".

La alcaldesa recalca que el plan "no es un documento político, sino un informe estrictamente técnico, elaborado íntegramente por el Departamento de Intervención del ayuntamiento, con plena independencia y profesionalidad". Por tanto, dice, "no responde a decisiones políticas del equipo de gobierno, sino a una obligación legal derivada del desequilibrio presupuestario arrastrado desde años anteriores".

Esos 3 millones que se perderían responden a subvenciones ya concedidas y futuras, como los Proyectos Experienciales de Empleo y Formación (un millón) o el Plan Extraordinario de Subvenciones Más-Provincia de la Diputación de Zaragoza (unos dos millones). "Estas subvenciones se tienen que presentar el próximo día 15 de septiembre, lo que hace imprescindible hacer un pleno extraordinario para aprobar el PEF y poder tramitar las mismas", subraya la regidora.

Asimismo, el equipo de gobierno recuerda que hace apenas unos días, el grupo socialista en la Diputación Provincial de Zaragoza presentó una moción en defensa del respeto a la profesionalidad y al criterio de trabajo de los empleados públicos de la administración. “Resulta incoherente que quienes en una institución supramunicipal defienden el criterio técnico de los funcionarios, en Caspe lo cuestionen y lo utilicen como arma política. El trabajo de nuestros profesionales merece el mismo respeto aquí que en cualquier otra administración”, ha destacado el concejal de Hacienda, José Miguel Albiac, en referencia a la postura del PSOE, ya que necesitan de, al menos, su abstención.