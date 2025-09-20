El pueblo de Aragón que lucha por salvar la escuela infantil ante la amenaza de cierre

La escuela infantil de Puente la Reina, en Jaca, ha estado al borde del cierre por la falta de financiación, lo que llevó al ayuntamiento a plantearse su cierre. Fue durante el último pleno, debido a la presión de los padres y vecinos, cuando desde la Alcaldía se optó por mantenerla abierta y buscar financiación de cara al próximo curso escolar.

El centro evitó el cierre tras la votación de los siete concejales, que concluyó con una mayoría simple: tres votos a favor y cuatro abstenciones. La cuestión es que desde el Gobierno de Aragón advierten al centro de la necesidad de tener a un maestro de infantil para que la escuela siga su curso, y con la subvención actual no les da para cubrir ese puesto, explican desde el consistorio, que tiene un año para conseguir una financiación que les permita costear esa plaza.

Este centro sirve como escuela para no solo Puente la Reina, sino también para las localidades más próximas como Santa Cecilia, Santa Engracia de Jaca, Bailo y Santa Cruz de la Serós. Actualmente cuentan con tan solo dos niños, con previsión de ser seis a lo largo del curso, debido a su disponibilidad, y con la capacidad de poder llenar un aula de diez.

Aida Mouriz, la titular que había aceptado la plaza en la escuela, vive ahora con mucha incertidumbre ante esta situación, ya que por el momento no sabe si va a tener trabajo de maestra para este curso. Ella cree que "es importante que existan ciertas colaboraciones entre ayuntamientos de la comarca para ayudarse en estas circunstancias, ya que es un bien común de muchos municipios vecinos".

Entre las familias que llevan a sus hijos a este centro se respira un clima de preocupación, ya que muchos de estos padres, como Míchel, "dependen de este servicio para poder dar un cuidado suficiente a sus hijos". En su caso él es de Bailo y la escuela infantil de Puente la Reina le resulta "un salvavidas" para poder "llegar al trabajo a tiempo e ir a buscar a su hijo tranquilo". Míchel comenta que "entre las familias saben que ha habido contactos entre pueblos, pero nada concreto que les haya podido aclarar la situación".

Un semana después del pleno, Sergio Fanlo, alcalde del municipio de Puente la Reina, asegura que "desde el ayuntamiento han solicitado la subvención a la DGA y están tranquilos con que la van a recibir". Según afirma el propio alcalde "se trata de un fondo de 22.000 euros que cubriría los gastos y la contratación de la maestra", lo cual es "un mensaje esperanzador tanto para familias, como para trabajadores del centro", subraya.