El tratado de paz más antiguo de Europa: Ansó pedirá a la Unesco reconocer mundialmente el Tributo de las Tres Vacas

El conocido como Tributo de las Tres Vacas busca ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y será este mismo jueves cuando esta recreación ansotana inicie su camino para ser reconocida dentro del listado de la Unesco. El que es el tratado de paz en vigor más antiguo de toda Europa cumplirá este próximo jueves, 16 de octubre, su 650 aniversario, una fecha en la que se rememorará un pacto que puso fin a las luchas entre los ganaderos de los valles del Roncal, en Navarra, y Baretous en Francia, gracias a la mediación de Ansó.

Esta historia se remonta al año 1375, cuando en Ansó se firmó un tratado de paz que sigue en vigor, convirtiéndolo en el acuerdo de estas características más antiguo del viejo continente. En este pueblo del Alto Aragón se reunieron los representantes de los valles vecinos del Roncal y Baretous para firmar un pacto que acabó con años de malentendidos y peleas entre los navarros y los franceses por el uso de las tierras de pasto y pastoreo.

La celebración del jueves

La villá de Ansó medió en este conflicto y consiguió que ambos valles firmaran una acuerdo mediante el cual los bearneses debían pagar, de aquel año en adelante, tres vacas a los roncaleses por la utilización de sus pastos.

Para recordar estos hechos, cada 13 de julio se sigue renovando este acuerdo y los vecinos del valle francés efectúan su cobro: entregan simbólicamente las tres vacas pactadas hace 650 años y sellan de nuevo el acuerdo sobre la piedra de San Martín (Navarra), frontera de ambos territorios. Los implicados de ambos valles ponen sus manos unas sobre otras y repiten tres veces la expresión pax avant (algo así como en adelante, paz en latín) un grito que todos los presentes repiten al unísono. Y así, gracias a la mediación y al arbitraje de los ansotanos, se alcanzó la paz en este rincón de los Pirineos.

Ahora, con la llegada del 650 aniversario de este hito, el próximo jueves tendrá lugar una fiesta para conmemorar este hecho histórico. Tendrá lugar en Ansó, hasta donde acudirán autoridades y representantes de los tres valles vestidos con su indumentaria tradicional. A las 12.00 horas, en la iglesia de San Pedro, donde se firmó el tratado original, se celebrará un acto en recuerdo del Tributo de las Tres Vacas y, posteriormente, se hará oficial la petición a la Unesco para declarar este acontecimiento Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Posteriormente, a las 13.00 horas, tendrá lugar una exhibición de manejo vacuno con perros en el camino de la Fuente.