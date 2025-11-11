Luz verde a la construcción de cuatro viviendas para trabajadores en Gúdar (Teruel)

La directora gerente de Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), Inmaculada Aured, ha firmado hoy el inicio de las obras de la fase final de cuatro viviendas destinadas a trabajadores del sector turístico en la localidad turolense de Gúdar, incluidas en las 488 viviendas que el Gobierno de Aragón va construir en los 43 municipios más turísticos de Aragón, dentro del programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’ del Plan Aragón Más Vivienda.

Aured ha estado acompañada de la directora general de Vivienda, María Pía Canals, y del alcalde de la localidad, Alberto Izquierdo, quien ha mostrado su satisfacción por la promoción de estas cuatro viviendas que van a servir para dar solución habitacional a quienes acudan a desarrollar su actividad profesional en alguna de las profesiones vinculadas al turismo del municipio, ubicado en una de las comarcas más turísticas de Aragón y a poco más de 17 kilómetros de la Estación de Esquí de Valdelinares.

La directora gerente de SVA ha recordado que esta actuación complementa una fase inicial de ejecución de cuatro viviendas que comenzó el Ayuntamiento y que se ejecutan con una subvención por parte del Gobierno de Aragón de 746.223 euros, mientras que 156.240 proceden de fondos europeos MRR. Aured ha destacado que “gracias al Gobierno de Aragón, sin perder los fondos europeos, hoy se acomenten las obras de la fase final para poder disponer de las viviendas en uno de los pueblos más turísticos de Teruel”. Serán viviendas de entre 71 y 72 metros cuadrados útiles, con tres dormitorios. Cada una de ellas contará con trastero y plaza de garaje y estarán terminadas a lo largo del verano de 2026.

Por su parte, la directora general de Vivienda ha destacado “la apuesta del Gobierno de Aragón por la promoción de vivienda pública, tanto en las capitales, que es donde más cantidad se necesita, como en el medio rural y en los municipios más turísticos de la comunidad, como es el caso de Gúdar, viviendas de alquiler asequible para que los trabajadores no se enfrenten a la imposibilidad de encontrar un techo digno allá donde hay trabajo o a precios inasumibles a los que hacer frente con la nómina”.

Para Canals, esta “es la manera de dar respuesta al problema de la vivienda, incrementando la oferta con precios asequibles, en lugar de intervenir el mercado como pretende el Ministerio, una medida que lejos de solucionar el problema lo agrava, porque reduce más la oferta y dispara aún más los precios, como se ha comprobado en Cataluña”.

El alcalde de Gúdar, Alberto Izquierdo, ha señalado que “por fin se materializa un proyecto en el que el Ayuntamiento de Gúdar ha puesto mucho dinero, más de 200.000 euros, el suelo, toda la voluntad y el empeño”. Ha explicado que, de estas cuatro viviendas, tres serán propiedad del Gobierno de Aragón y una del Ayuntamiento de Gúdar. “Sin duda es una noticia maravillosa para un pueblo como el nuestro en el que la vivienda, cada día más, es un bien preciado”, ha concluido.