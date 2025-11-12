Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de Huesca contará con un presupuesto de 116,5 millones de euros para 2026

Será el año de mayor inversión en carreteras e infraestructuras en el medio rural, destinando casi el 50% de este ejercicio en este área

Presentacióm de los Presupuestos de la DPH para 2026

Presentacióm de los Presupuestos de la DPH para 2026 / DIPUTACIÓN DE HUESCA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Diputación Provincial de Huesca contará en el ejercicio 2026 con un presupuesto de 116,5 millones de euros, con una inversión que aumenta en todas las áreas. En palabras del presidente de la institución provincial, Isaac Claver, será el año de mayor inversión en carreteras e infraestructuras en el medio rural, a las que se destinarán casi 56 millones, un 6,5 por ciento más.

Claver ha dicho que "estos 116,5 millones de euros vana definir el año de mayor inversión en carreteras e infraestructuras en el medio rural, va a ser el año en el que más se invierta en comunicaciones en nuestra provincia".

En concreto, se destinarán, entre otros, casi 11 millones a carreteras, accesos y mantenimiento, 4 millones para el asfaltado de la pista Plan-Chía, 3,6 millones a infraestructuras y equipamiento de los bomberos, 2,8 millones a la mejora de caminos rurales y 2 millones a la finalización de la Facultad de Medicina.

Las inversiones estratégicas en infraestructuras contemplan 26 obras a lo largo y ancho del territorio, como la nueva variante de Ibieca, el tramo desde Javierre a Olsón, en Aínsa, el acceso a Bestué, así como la mejora del firme en Albalatillo, entre Siresa y Selva de Oza, y entre Aísa y Jasa.

El objetivo es mejorar las infraestructuras en el territorio para generar más oportunidades. Así lo ha indicado Claver, que ha dicho que "hablamos de una provincia más y mejor comunicada para tener unos pueblos más vivos, más dinámicos y que generen más oportunidades".

Claver ha destacado que se trata del presupuesto "más humano" al destinarse 4,5 millones para servicios sociales, incrementando esa inversión en un 70 por ciento.

En cuanto a los planes provinciales, se destinan 20 millones al Plan de Obras, 2 millones al Plan de Vivienda, 3,3 al Plan Impulso y de Caminos, 1 millón para el Plan de Residencias, 550.000 euros al Plan de Concertación de Cultura, 500.000 al Plan de Escuelas rurales o 480.000 al Plan de Seguridad.

En definitiva, el presidente ha destacado que se trata de un presupuesto global que piensa en todos los ámbitos. "Es un presupuesto global que piensa en todo los ámbitos de la sociedad y que piensa en todos los pueblos de la provincia".

TEMAS

