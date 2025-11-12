La Diputación de Teruel presenta un presupuesto para 2026 de más de 100 millones de euros

La Diputación de Teruel ha presentado el presupuesto para 2026, que asciende a más de 101 millones de euros, lo que lo consolida por segundo año consecutivo como el más alto de la historia de la institución, y que se ha presentado con la antelación suficiente para que entre en vigor el 1 de enero. Un 25 % de los fondos se destinarán a infraestructuras, entre las que destacan 18,4 millones para arreglo y mantenimiento de carreteras, de los cuales 9,4 millones provienen del presupuesto y 9 millones de convocatorias del FITE.

El Plan de Obras y Servicios recibirá 7,7 millones, destinados directamente a los ayuntamientos, y el Plan de Empleo contará con 2,2 millones para cubrir costes salariales brutos, han anunciado desde la DPT este miércoles en una rueda de prensa. Ante los problemas de vivienda, se asigna un millón al Plan Vivienda para subvencionar la habilitación de viviendas de uso social por parte de los municipios, y otro millón se destinará a estudios y soluciones en localidades con problemas de abastecimiento de agua, como Mazaleón y Libros.

Además, se incrementa a 500.000 euros la partida para actuar frente a daños provocados por tormentas, y se firma un convenio con Vinos Matarraña para impulsar la Denominación de Origen local. Entre las partidas sociales, se mantienen las ayudas a la natalidad de 600 euros por familia, subvenciones a residencias y programas de promoción de la salud mental, prevención del acoso escolar y apoyo al bienestar social.

En cultura, el Instituto de Estudios Turolenses recibe casi 2,3 millones para actividades participativas en toda la provincia, se mantiene el apoyo a bibliotecas, salas de lectura y museos, con 2 millones del FITE para la ampliación del Museo provincial, y se consolidan actuaciones descentralizadas, como el convenio con la Fundación Germán López y Marian Sanz en Cretas.

Se prevé ampliar los multiservicios rurales, apoyar el emprendimiento y la economía social, y la Diputación se incorpora a AEMO para promover el cultivo del olivo; mientras que los programas europeos continuarán, como “RESPIRA” para el olivar del Matarraña, “Start in Mountains” para emprendimiento en zonas de montaña y “DarkSkyTour” para desarrollo sostenible mediante el turismo astronómico.

En materia de caminos rurales, se incrementa la inversión por emergencias meteorológicas, y se seguirán mejoras en la Colonia Polster. Asimismo, en turismo se reforzará la promoción vinculada al eclipse solar de agosto de 2026 y la Teruel Film Commission seguirá con su labor en rodajes de cine.