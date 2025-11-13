Aramón impulsa la modernización de la estación de Cerler: así es el nuevo telesilla Sarrau

El Grupo Aramón sigue apostando por la modernización de sus estaciones y la mejora de la experiencia del esquiador con una doble actuación estratégica en Cerler: la renovación del telesilla Sarrau y la ejecución de la segunda fase del plan de modernización de los sistemas de innivación. Estas iniciativas están pensadas para mejorar la conectividad de la estación y garantizar una experiencia más ágil para todos los visitantes.

Con una inversión de 4,5 millones de euros, Aramón ha iniciado la instalación del nuevo telesilla cuatriplaza Sarrau, que reemplazará al antiguo biplaza con más de 50 años de historia. Esta renovación supone un salto cualitativo en la infraestructura de la estación, mejorando la conectividad interna y aumentando la comodidad de los esquiadores.

Obras del nuevo telesilla Sarrau en Cerler, en una imagen reciente. / GRUPO ARAMÓN

El nuevo telesilla duplicará la capacidad de transporte, pasando de 720 a 1.600 pasajeros por hora, lo que reducirá considerablemente los tiempos de espera. Además, agilizará el desplazamiento entre los valles de Cerler y Ampriu, mejorando el acceso a las pistas de ambos sectores y descongestionando el telesilla Cogulla. Esta renovación refuerza la conectividad interna de Cerler y supone un salto de calidad en su oferta y servicios.

Inversión histórica en nieve producida

Aramón también avanza en la segunda fase del plan de modernización de los sistemas de innivación en Cerler, con más de 300 nuevos cañones instalados en su estación.

Uno de los ejes principales de este plan es la construcción de la nueva balsa de acumulación de L’Inllada, situada en la zona de Ampriu. Gracias a esta infraestructura, junto con las ya realizadas en Formigal y Valdelinares, la capacidad total de agua destinada a la innivación se ha incrementado en un 54%.

El proyecto incluye también la innivación completa de pistas emblemáticas como La Olla y Camino de Sarrau, con trazados renovados y mayor anchura, así como la nueva pista Abedules, que incorpora una nueva variante hasta cota 1.500 para mejorar la fluidez y descongestionar la zona baja de la estación. Además, se ha reforzado la innivación en la pista Labert y se consolidan las mejoras ya implantadas en Pinar y Urogallo.

Con estas actuaciones, Cerler da un paso decisivo hacia un sistema de nieve producida más potente, sostenible y preparado para el futuro, consolidando su posición como referente de innovación y calidad en el Pirineo aragonés.