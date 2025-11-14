La DGA licita el proyecto de las 54 habitaciones individuales en el hospital de Teruel: así serán

El Servicio Aragonés de Salud ha dado un impulso este viernes al módulo de 54 habitaciones individuales que tendrá el nuevo hospital de Teruel. Lo ha hecho con la licitación de la redacción del proyecto, con un presupuesto de 150.000 euros (iva incluido), y a la cual las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 12 de enero. La adjudicación está prevista a finales de enero y la empresa que resulte ganadora tendrá cuatro meses para redactar el proyecto definitivo.

De acuerdo a los pliegos publicados, este bloque hospitalario con 54 habitaciones individuales permitirá ofrecer una atención individualizada en enfermos en fase terminal, pacientes en situación clínica grave, personas con movilidad reducida, ingresos en Obstetricia o pacientes en edad pediátrica, así como facilitará el acompañamiento del paciente, y la cercanía e interacción con su entorno habitual, al favorecer la privacidad y la intimidad.

La justificación para construir 54 camas individuales en el centro se basa en criterios demográficos, donde el envejecimiento en la provincia de Teruel tiene mucho que ver. De hecho, en la documentación se alude a ello en el plan funcional. Y se aportan datos. Así, durante 2023 en el actual hospital Obispo Polanco de Teruel se registraron 39.739 altas en el servicio Urgencias. En la modalidad de hospitalización convencional se registraron 7.268 episodios, de los cuales un 72,7% fueron de tipo urgente (5.283) y un 27,3% ingresos programados (1.985). Estos episodios de ingreso generaron un total de 40.577 días de estancia con una estancia media por episodio de 5,66 días.

Según datos del INE, la distribución por franjas etarias de los habitantes en la provincia de Teruel, con datos a fecha 1 de enero de 2022, muestra que los menores de 4 años representan menos del 4% de la población, cifra similar al total nacional, sin embargo, el número de mayores de 75 años es superior, tanto en hombres como en mujeres.

Respecto a las defunciones de residentes, estas ascendieron a 1.688 en 2021, de ellas 877 correspondieron a hombres y 811 a mujeres. Por su parte, la tasa de mortalidad, expresada en tanto por mil, fue en 2023 para mayores de 65 años la inferior de los últimos 12 años, mientras que la esperanza de vida al nacimiento fue la superior de los últimos 4 años, 81,43 años en hombres y 87,17 años en mujeres.

¿Qué va a suponer tener habitaciones individuales?

Este módulo de ingresos permitirá, por un lado, una asistencia sanitaria centrada en el paciente, mientras que también se facilitará el acompañamiento, la cercanía y "el respeto a la confidencialidad durante la anamnesis, exploración física, informe de resultados y evolución, e instrucciones al alta", recalca el pliego.

Otra de las grandes novedades será la mejora del confort del paciente porque no tendrá que compartir baño, no habrá "exceso de ruido y luz indeseados" en la habitación, lo que facilitará el descanso y la comunicación. "La posibilidad de decidir individualmente sobre la apertura/cierre de puertas, el uso de persianas, interruptores de luz, televisión y teléfono, ayudaría a controlar los niveles de estrés y disminuir las interrupciones en el sueño que dificultan la recuperación", se remarca.

También el hecho de limitar el acceso a la habitación a personas ajenas al paciente, especialmente si el paciente se encuentra en situación de dependencia, mejora su sensación de seguridad.