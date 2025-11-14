Este pueblo de Huesca lleva cuatro días sin cobertura móvil ni internet: "Estamos totalmente incomunicados"

Los vecinos de Lanaja, en Huesca, suman cuatro días sin servicio de telefonía e internet de la compañía Movistar, afectando a sus servicios y paralizando la actividad económica del pueblo, según ha denunciado su alcaldesa Arantxa Barcos, quien ha dado a conocer que el corte comenzó el pasado martes.

La alcaldesa ha lamentado la falta de información por parte de la operadora, cuya única solución ha sido la posibilidad de reclamar para no pagar los días sin servicio, pero entiende que es "insuficiente". El ayuntamiento desconoce el motivo de esta última y prolongada incidencia y estudia nuevas reclamaciones.

Esta situación ha dejado incomunicados a gran parte de sus casi 1.000 habitantes, ha dicho Barcos, quien ha querido dejar claro que no se trata de una cuestión puntual. "Estamos totalmente incomunicados, desde el martes a las 7,30 horas que comenzó el corte y hay que tener en cuenta que somos un pueblo de casi 1.000 habitantes, que muchos somos de Movistar que era la que nunca fallaba y ahora es la que siempre falla".

Barcos ha trasladado que bares, gestorías, la gasolinera o la farmacia han resultado afectados porque no pueden operar con normalidad al no funcionar los terminales de punto de venta, y ha considerado que la situación es especialmente crítica para las personas mayores que viven solas y dependen de los medallones de teleasistencia de la Cruz Roja. Estos han quedado inoperativos y hay preocupación.

"No sabemos qué hacer, la gente está incomunicada, casi todos los telefonos fijos son por Movistar, hay gente mayor que vive sola y si pasa algo no hay comunicación", ha apostillado la alcaldesa.