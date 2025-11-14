Teruel amplía en 50.000 euros los bonos para comprar en comercios de los municipios más pequeños

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) amplía en 50.000 euros la financiación de la campaña de bonos para la compra bonificada en los comercios de poblaciones turolenses con una población de hasta 501 habitantes. De esta forma, la institución destinará en 2025 un total de 120.000 euros para apoyar al pequeño comercio rural en los meses en los que la dinamización económica es menor.

Con esta nueva aportación se van a poder destinar 45.000 euros más a la venta de bonos, cantidad que hay que añadir a los 63.000 euros que ya se lanzaron en el mes de septiembre. La gestión de la actuación corre a cargo de la Cámara de Comercio e Industria de Teruel, que destina un 10% de la partida destinada a la campaña se incrementa un 25%.

Desde el Área de Desarrollo Territorial y Lucha contra la Despoblación de la DPT han indicado que cada comercio adherido a la campaña puede contar ahora con seis bonos más de los que había puesto a la venta; es decir, que en lugar de 14 bonos podrá vender 20. Del mismo modo, las ventas que pueden lograr mediante el canje de estos bonos asciende a un total de hasta 16.000 euros por comercio, incrementando en 6.000 euros la cantidad con la que ya contaban (10.000 euros).

Los bonos salen a la venta a partir de este viernes en la plataforma digital y el plazo para canjearlos termina el jueves 20 de noviembre. Para el diputado delegado del área, Javier Ciprés, "el compromiso de Diputación con los comercios rurales y con los pueblos de menos de 500 habitantes es total"; y por eso se amplía la partida para que puedan seguir consumiendo los vecinos de estos municipios. Esto les va a ayudar a todos, en estos momentos de dificultades, sobre todo estas épocas del año vamos a intentar que puedan subsistir estos pequeños comercios en los municipios tan pequeños que tenemos en Teruel".

Los bonos están bonificados con un 25% de descuento, de modo que el cliente adquiere un bono de 30 euros pero solo paga 22,50 euros y la Diputación financia la parte restante. Se establece un límite mínimo de canje de 5 euros, es decir, un cliente no podrá realizar canjes en compras de importe inferior a 5 euros, con el objetivo de facilitar los canjes a los establecimientos y aumentar el consumo en sus establecimientos.

Los bonos pretenden incentivar las compras en multiservicios rurales, comercios esenciales y bares únicos ubicados en localidades menores de 501 habitantes, como respaldo a este tipo de actividades y servicios básicos. Además, son atractivos para los clientes porque perciben una ayuda económica al bonificar sus compras y obtener un ahorro. Cada bono adquirido es también una inversión en la supervivencia de los pequeños negocios, en la generación de empleo y en la fijación de población en la provincia.

Esta actuación refuerza la cohesión social ofreciendo a los vecinos la posibilidad de seguir comprando en sus pueblos sin tener que desplazarse. La iniciativa cuenta con la colaboración de los ayuntamientos, asociaciones, agentes de desarrollo local y Caja Rural de Teruel.

¿Cómo participar?

Cualquier consumidor puede adquirir bonos de 30 euros para gastar en establecimientos únicos de comercio de productos básicos y bares en municipios menores de 501 habitantes de la provincia de Teruel. A través de la plataforma informática el consumidor adquirirá un bono que podrá gastar en cualquier establecimiento de los elegibles. En ese momento, tanto el cliente como el establecimiento elegido recibirán un correo electrónico con la referencia del bono.

El consumidor debe acudir después físicamente al establecimiento para realizar el canje del bono, sencillamente desde la misma web introduciendo unas claves de acceso y el DNI del cliente. Tras el proceso del canje, se procede al pago a los establecimientos a través de remesas quincenales.