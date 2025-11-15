Los Bomberos de la Diputación de Zaragoza retiran un nido de avispa asiática en Borja
La operación se realizó el pasado jueves cuando la Policía Local de la localidad avisó de la presencia de esta especie invasora en un parque
Los Bomberos de la Diputación de Zaragoza retiraron el pasado jueves un nido de avispa asiática en un parque de la localidad de Borja. La Policía Local del municipio y los agentes forestales dieron el aviso de la presencia de esta especie invasora la mañana de ese mismo día, para el posterior balizamiento de la zona y la prohibición de paso de los vecinos borjanos.
La intervención se llevó a cabo a las 18.30 de la tarde del jueves, tras el anochecer, una de las condiciones que facilita esta actuación, ya que este tipo de insectos no vuelan por la noche. El retiro del nido lo llevó a cabo una dotación del parque de bomberos de Tarazona se desplazó con un vehículo y con el equipo pertinente para esta operación, un traje especial de gran grosor y protección visual, además de usar luz roja, imperceptible para la avispa asiática.
Los bomberos procedieron con la retirada del nido en su totalidad, pero ¿qué hacen tras su retiro? Pues como ya contó Javier Fernández a este diario, bombero de más de 23 años de experiencia en la Diputación de Zaragoza, se envuelve en un plástico especial, se congela durante 24 o 48 horas para asegurar la muerte de todas las avispas ocupantes del nido y posteriormente se procede a un análisis del mismo.
El hallazgo del aparatoso nido de esta especie invasora se suma a los registrados durante en las últimas semanas en un goteo constante de casos por buena parte de Aragón. Así, los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón retiraron otro nido hallado en las inmediaciones del monasterio de Obarra, en el municipio de Beranuy, tras los eliminados en Zaragoza, Graus, Campo, Capella y Santaliestra, entre otras localizaciones.
Según comentaba el propio Fernández, en Aragón "se habrán retirado una veintena de nidos de esta especie", con esta operación, se añade una más a esa lista la cual se inauguró allá por el año 2016, cuando hubo una operación de estas mismas características en Sos del Rey Católico, en la comarca de las Cinco Villas.
