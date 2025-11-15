Huesca y Tarbes estrechan lazos: impulso conjunto al turismo religioso y nuevas sinergias empresariales

Una delegación de la Cámara de Comercio e Industria de Tarbes ha mantenido un encuentro con responsables de la Cámara de Comercio de Huesca con el objetivo de seguir profundizando en la colaboración entre ambas entidades y explorar nuevas acciones conjuntas.

La reunión ha tenido lugar en el Santuario de Torreciudad, en correspondencia al encuentro celebrado el pasado mes de abril en el Santuario de Lourdes, ya que uno de los temas centrales de la jornada ha sido el turismo, especialmente en su vertiente religiosa y en torno a las rutas marianas, de gran relevancia para ambos territorios.

Las delegaciones estuvieron encabezadas por los presidentes de las respectivas Cámaras: Manuel Rodríguez, por parte de Huesca, y François-Xavier Brunet, por parte de Tarbes.

En la representación oscense también participaron los vicepresidentes Víctor Barrio y Fernando Callizo, la secretaria general Celia Elfau, y técnicos de distintos departamentos.

Durante el encuentro, y ante el interés mostrado por la delegación francesa, la secretaria general de la Cámara de Huesca explicó el modelo de financiación del sistema cameral español.

Posteriormente, Jorge Gómez, responsable del Servicio de Estudios, presentó un análisis sobre las empresas del sector de la Defensa en Aragón y Occitania, y el recientemente creado Hub de la Defensa, con el fin de valorar posibles sinergias con el tejido empresarial francés.

Por su parte, Paula Lacasa, responsable de Programas Sectoriales, expuso el perfil turístico de la provincia de Huesca y las principales iniciativas impulsadas por la Cámara en este ámbito, como el Hub Turístico en colaboración con la DPH, y los programas formativos Ribagorza Conecta y Play Aragón.

En el marco de este intercambio, la delegación de Tarbes presentó la red Mirabilia, una organización que agrupa territorios con al menos un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que promueve su patrimonio cultural, gastronómico y vinícola. La Cámara de Huesca estudiará las posibilidades de integrarse en esta red internacional.

Tras el encuentro, los representantes de ambas Cámaras participaron en una visita guiada al Santuario de Torreciudad, donde pudieron conocer de primera mano su oferta cultural y turística.