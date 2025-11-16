Así avanza el proyecto de limpieza y recuperación de senderos de la Comarca de Sobrarbe

La Comarca de Sobrarbe continúa desarrollando el proyecto de recuperación y repaso de senderos tradicionales del territorio, una de las actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, y que cuenta con un presupuesto de alrededor de 500.000 euros.

El objetivo principal es poner en valor caminos históricos ya existentes, mejorar su estado y favorecer su uso para el senderismo, la movilidad entre núcleos y la creación de nuevos itinerarios turísticos. A comienzos de 2025 se licitó la redacción del plan de actuación, cuyo desarrollo fue adjudicado a la Asociación Zona Zero.

Este plan contempla intervenciones en los 19 municipios de la comarca y establecía un mínimo de 80 senderos a abordar. Finalmente, se está trabajando en 95 itinerarios, lo que pone de manifiesto la dimensión y el alcance del proyecto.

Desde la coordinación del proyecto se insiste en que no se trata de abrir nuevos caminos, sino de recuperar y mantener los existentes, muchos de ellos en desuso desde hace décadas. La actuación incluye tanto la rehabilitación integral de senderos que habían quedado cerrados --unos 35 o 40 aproximadamente-- como el repaso y mantenimiento de otros ya operativos.

Los trabajos se centran especialmente en el desbroce, la recuperación de la caja del camino, la creación de desagües y pequeñas intervenciones de regularización del terreno, fundamentales para mitigar la erosión del agua.

Gracias a estas actuaciones se están recuperando itinerarios de gran valor histórico y paisajístico, como el camino entre Ayerbe de Broto y Escartín --uno de los pueblos más singulares de Sobrepuerto-- o el acceso al Castillo de Monclús, cuya antigüedad documentada alcanza los mil años.

Sobrarbe, con su gran diversidad orográfica, cuenta con senderos de muy diferentes características, desde caminos situados en cotas superiores a los 2.000 metros hasta recorridos en zonas bajas con sustratos arenosos o calizos. Esta variedad refuerza el interés turístico de la red resultante.

La recuperación de estos caminos permite también revalorizar enclaves de alto interés cultural, como Escartín, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por la extraordinaria concentración de muros de piedra seca que modelan su paisaje agrícola. La puesta en servicio de los senderos que conducen a estos lugares contribuirá a consolidar un turismo sostenible, respetuoso y vinculado a la identidad histórica del territorio.

Organización del trabajo

La ejecución de los 95 itinerarios se ha dividido en cinco lotes, organizados de forma homogénea para facilitar la logística y los desplazamientos sobre el terreno. El calendario previsto sitúa la finalización del conjunto del proyecto antes de Navidad de 2025.

Además, y de manera excepcional, se licitó también un contrato específico de coordinación y control de calidad, adjudicado a la Asociación Zona Zero. Su labor consiste en supervisar sobre el terreno la ejecución, revisar cada tramo, documentar posibles mejoras y garantizar que los trabajos se ajustan a los estándares previstos.

Esta supervisión implica un acompañamiento constante, incluyendo la señalización temporal de senderos abandonados y el asesoramiento técnico a los equipos de trabajo.

Más de 300 kilómetros

Aunque la longitud exacta dependerá de cada itinerario, se estima que la media de sendero recuperado ronda los 2,5-3 kilómetros por ruta. De este modo, el proyecto sumará cerca de 300 kilómetros, que se integrarán en la extensa red ya existente en Sobrarbe, donde Zona Zero mantiene más de 1.200 kilómetros de senderos y caminos tradicionales inventariados.

Los itinerarios recuperados servirán para crear nuevas rutas tanto de senderismo como de ciclismo de montaña. La Comarca prevé que a lo largo de 2026 puedan anunciarse nuevas propuestas promovidas a partir de estos trabajos.