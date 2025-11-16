Huesca refuerza su liderazgo en turismo de interior en INTUR 2025

'Tu provincia Huesca la Magia' ha mostrado la propuesta turística del Alto Aragón como referente de los destinos de interior en INTUR 2025, la Feria Internacional de Turismo de Valladolid que se ha desarrollado desde el pasado jueves y hasta este domingo.

La marca turística de la DPH ha reforzado allí su posicionamiento como uno de los territorios líderes en turismo de interior, naturaleza, MICE rural, gastronomía y experiencias singulares.

Durante la jornada INTUR Negocios, el diputado de Turismo de la Diputación Provincial de Huesca, Sergio Serra, y el director gerente de TuHuesca, Fernando Blasco, mantuvieron numerosos encuentros profesionales con intermediarios, agencias, comercializadores y turoperadores interesados en incorporar la oferta turística de Huesca en sus productos y programas.

La diversidad y calidad del destino despertó un notable interés, especialmente en segmentos como turismo activo, cicloturismo, MICE Rural, patrimonio natural, experiencias culturales, y gastronomía de kilómetro cero.

En el espacio de INTUR Viajeros, la Diputación Provincial de Huesca contó con un stand propio que recibió a un gran número de visitantes interesados en conocer el territorio y sus posibilidades turísticas.

El público pudo disfrutar además de actividades gastronómicas como la degustación de Longaniza de Graus y las catas de vinos de la DOP Somontano, dirigidas por Cristina Pardo, de la Ruta del Vino Somontano.

La provincia también ha tenido un papel activo en varias actividades paralelas de gran relevancia. Por un lado, ha participado en la jornada de Escapada Rural. Fernando Blasco asistió en la jornada de trabajo de Escapada Rural para la co-creación de la encuesta del Observatorio de Turismo Rural 2026, un encuentro profesional que reunió a destinos, expertos y representantes del sector para diseñar los ejes estratégicos que marcarán el análisis del turismo rural en los próximos años.

Además, la delegación altoaragonesa también estuvo presente en la entrega de los primeros premios de la ONG Tourism4Nature, donde la población de Aínsa fue reconocida como "Pueblo Turístico Más Verde". En este acto, la delegación de la DPH acompañó al alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, y a Juan Antonio Gil, de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, en la recogida del galardón, que pone en valor el compromiso de la zona con el turismo sostenible y la conservación del entorno natural.

'The travelling test'

Asimismo, la marca estuvo en la presentación del nuevo proyecto nacional de turismo cinematográfico, 'The Travelling Set', donde participaron destinos de toda España. En este acto estuvo presente el alcalde de Loarre, Roberto Oros, y se mencionó también a la población de Bielsa como municipio implicado en el desarrollo de este nuevo producto turístico vinculado al cine y al audiovisual.