La V Feria de Empleo del Bajo Aragón invita a descubrir oportunidades profesionales sin salir del territorio

Empresas y trabajadores del Bajo Aragón en busca de nuevas oportunidades laborales tienen una cita este próximo jueves 20 de noviembre en la localidad turolense de Alcañiz en la V Feria de Empleo del Bajo Aragón, evento que tendrá lugar en el Recinto Ferial en horario de mañana y tarde, de 10.30 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 18.00 horas.

La feria, organizada por la Cámara de Comercio de Teruel en el marco del programa 'Ferias Talento Joven', abre sus puertas a todo tipo de perfiles profesionales. Este año, la invitación se ha hecho extensiva a aquellas personas que, por motivos laborales o formativos, se han trasladado a otras provincias.

Bajo el lema 'volver a casa', el evento quiere mostrar que en el Bajo Aragón existen oportunidades reales de empleo, calidad de vida, vivienda asequible y posibilidades de conciliación laboral y personal.

A lo largo de la jornada, las empresas participantes ofrecerán exhibiciones en las que darán a conocer su actividad, sus necesidades de personal y los perfiles más demandados.

Además, los asistentes podrán participar en entrevistas personales con las empresas y entidades asistentes, estableciendo así un contacto directo y cercano.

Esta jornada se celebra en un momento clave para el territorio. El Bajo Aragón histórico, como otras zonas de la provincia de Teruel, afronta el reto demográfico con una clara apuesta por retener y recuperar talento. A pesar de su baja densidad de población, la comarca cuenta con un tejido empresarial dinámico, una industria diversificada y una creciente demanda de profesionales cualificados en sectores como la agroindustria, la automoción, la logística o los servicios.

Captar y retener el talento

La Cámara de Comercio de Teruel refuerza con esta iniciativa su compromiso con el desarrollo económico y social de la provincia. No solo como entidad organizadora, sino también como un agente activo de intermediación laboral, formación y acompañamiento tanto a empresas como a personas.

Su objetivo pasa por ofrecer herramientas útiles a quienes buscan un proyecto de vida en su tierra y acompañar a las empresas en la captación del talento que necesitan para seguir creciendo.

La feria se celebra con el apoyo del programa 'Ferias Talento Joven', cofinanciado por la Unión Europea, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Fondo Social Europeo Plus, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, Cámara de Comercio de España y Cámara de Comercio de Teruel.

Además, cuenta con la colaboración de Caja Rural de Teruel, el Recinto Ferial de Alcañiz, el Ayuntamiento de Alcañiz, INAEM y el servicio provincial de educación.

Las inscripciones ya están abiertas a través del formulario habilitado en la web de la Cámara de Comercio de Teruel en el siguiente enlace: 'forms.gle/VMxJP3x5dJggXCZZ9'.