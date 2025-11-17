La DPZ termina el arreglo de la carretera entre Alagón y Cabañas de Ebro tras una inversión de 526.000 euros

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha terminado el arreglo de la carretera provincial ZP-5207 entre Alagón y Cabañas de Ebro tras una inversión de 526.000 euros. Las obras, incluidas en el programa de actuaciones en carreteras 2024-2031 que la DPZ puso en marcha en marzo del año pasado, han permitido renovar el firme en el tramo más deteriorado de esta vía que es una de las más transitadas de la red provincial. El resto de la carretera, desde Cabañas hasta Gallur, se arreglará en una segunda fase que también está incluida en la planificación 2024-2031 con una inversión adicional de 1,8 millones de euros.

La carretera provincial ZP-5207 (antigua VP-024) conecta Alagón y Gallur pasando por Cabañas de Ebro y Luceni y dando acceso además a Alcalá de Ebro y Boquiñeni. Las obras ahora terminadas se han centrado en ese primer tramo de 5 kilómetros que discurre entre Alagón y Cabañas por ser el que estaba más deteriorado y se han ejecutado en dos anualidades (entre 2024 y 2025). Para una segunda fase queda la mejora del resto de la vía desde Cabañas hasta Gallur, también incluida en el plan de carreteras 2024-2031 con una inversión de 1,8 millones de euros más.

Además de renovar el firme con una nueva capa de asfalto, los trabajos ahora ejecutados han incluido la mejora de la señalización tanto vertical como horizontal y de las barreras de seguridad en los tramos en los que era necesario.

El arreglo de la ZP-5207 es uno de los proyectos incluidos en el primer paquete de obras del programa de actuaciones en carreteras 2024-2031 que la Diputación de Zaragoza puso en marcha el año pasado. Ese primer paquete de actuaciones se va a terminar este año e incluye la mejora de 24 vías provinciales con una inversión de 20 millones de euros. Además, el año que viene la DPZ empezará un segundo paquete de obras que llegará a 21 carreteras provinciales más con una inversión de otros 27 millones de euros.

En total, a través del programa de actuaciones 2024-2031 en ocho años la Diputación de Zaragoza va a arreglar 526 kilómetros de carreteras, más de la mitad de la red provincial, con una inversión global de alrededor de 83 millones de eurosdistribuidos en 77 actuaciones diferentes.